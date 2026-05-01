Magistrati e stabilizzazione degli assistenti giudiziari: polemiche e delusioni. Intanto, vittoria di Atena nella Regata dell’Accademia Navale

Il segretario dell’Associazione nazionale magistrati critica il piano del governo sulla stabilizzazione degli assistenti giudiziari, mentre si conclude con la vittoria di Atena la Regata dell’Accademia Navale, la più lunga e dura del Mediterraneo.

Il segretario dell’Associazione nazionale magistrati, pm a Rieti, esprime un giudizio negativo sul piano del governo riguardante gli addetti all’Ufficio per il processo, circa 8.500 assistenti giudiziari assunti a termine con i fondi del Pnrr , i cui contratti scadono il 30 giugno.

Dopo mesi di incertezza, il ministero della Giustizia ha stanziato i fondi per stabilizzare 6.919 di loro, ma li ha inquadrati come funzionari dei servizi giudiziari, una nuova categoria a cui saranno affidati anche compiti amministrativi tipici dei cancellieri. Questa soluzione non convince né i diretti interessati né i magistrati. Durante l’incontro tra l’Anm e il ministro Carlo Nordio, il primo dopo il referendum, sono state esposte le richieste urgenti, tra cui proprio la questione dell’Ufficio del processo.

Le risposte finora ricevute non sono soddisfacenti, soprattutto per quanto riguarda la richiesta di una nuova data per l’entrata in vigore delle misure. L’Anm ha sottolineato la necessità di aumentare prima le piante organiche dei magistrati, un’operazione che richiede tempo, auspicando che non si tratti di un rinvio di pochi mesi, che sarebbe inutile.

Da tempo, l’Anm aveva chiesto la stabilizzazione di tutti gli addetti, facendo notare al ministro che costerebbe molto meno rispetto alla creazione del doppio Csm e dell’Alta corte disciplinare, prevista dalla riforma bocciata dagli italiani. Tuttavia, 1.500 di loro non verranno assorbiti e gli altri saranno inquadrati come funzionari amministrativi, senza un profilo professionale specifico di supporto all’attività del giudice.

Se le richieste non verranno accolte, si assisterà a un ulteriore spreco di competenze e a un pericoloso passo indietro rispetto al percorso virtuoso attivato con i fondi Pnrr. Questi lavoratori saranno adibiti a mansioni diverse da quelle per cui sono stati formati e impiegati, privando i giudici di un supporto che finora è stato decisivo per migliorare il servizio giustizia. Vanificherebbe gli sforzi fatti finora e i risultati raggiunti grazie a queste figure professionali.

Una prospettiva da scongiurare a ogni costo, nella speranza che le richieste vengano accolte integralmente. Nel frattempo, in un contesto completamente diverso, si è conclusa la Regata dell’Accademia Navale (RAN 630), la più lunga e dura del Mediterraneo. L’imbarcazione Atena, del Centro Roma Vela, ha vinto l’edizione 2026 con un tempo di arrivo di quattro giorni, 15 ore e 10 minuti alla boa di Antignano.

L’equipaggio, composto da sette membri, ha affrontato un percorso ridotto a causa delle condizioni meteo, ma ha dimostrato grande abilità nel gestire le difficoltà del vento. Nella classifica IRC, Atena ha preceduto il navigatore solitario francese Michel Cohen su Tintorel, mentre al terzo posto si è piazzato Ultravox CVC. Anche le regole ORC confermano la vittoria di Atena, con un podio tutto italiano che vede al secondo posto Adrigole II e al terzo Ultravox CVC.

Nonostante il Farr 52 Lucifero sia arrivato per primo al traguardo, è rimasto fuori dal podio in entrambe le classifiche. La barca dell’Accademia Navale, Antares, ha disputato un’ottima regata, ma non è riuscita a entrare nel podio. Sono ancora in mare le barche della classe Mini 650, con gli spagnoli di Marina Rubicon attesi ad Antignano per le 22 di oggi e altri equipaggi in arrivo nelle prossime ore





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