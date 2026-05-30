Magnifica Humanitas: l'enciclica di Leone XIV che parla alla Silicon Valley

Papa Leone XIV pubblica la prima enciclica dedicata all'intelligenza artificiale, dialogando con il mondo tecnologico statunitense e richiamando a una responsabilità etica condivisa.

La recente pubblicazione della Magnifica Humanitas, prima enciclica firmata da Papa Leone XIV, ha suscitato un ampio dibattito tra i commentatori. Molti hanno notato una forte continuità con il pensiero di Papa Francesco, in particolare con la Laudato sì, evidenziando toni bergogliani.

Tuttavia, ciò che distingue questo documento è la capacità del pontefice americano di inserirsi direttamente nel dibattito statunitense, il paese leader mondiale nello sviluppo dell'intelligenza artificiale sia a livello tecnologico che culturale. L'enciclica, pur non ignorando le questioni globali, si rivolge in modo particolare agli Stati Uniti, proponendo un dialogo con i creatori della tecnologia di domani, come dimostra la presenza alla sua conferenza di lancio di Chris Olah, co-fondatore di Anthropic, e la citazione di J.R.

R. Tolkien, autore amato dai founder della Silicon Valley. Il documento si apre con due immagini bibliche contrapposte: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. La prima rappresenta un'impresa titanica fallita per superbia e omologazione; la seconda, invece, simboleggia un successo basato sulla responsabilità condivisa e sulla cooperazione tra diverse figure sociali.

Questa metafora indica che la velocità del progresso non è l'unica variabile da considerare: è fondamentale assicurare che l'innovazione avvenga in contesti preparati eticamente, culturalmente e socialmente. L'enciclica non si limita a criticare lo sviluppo dell'IA affidato a poche grandi imprese, ma mette in guardia contro la sostituzione degli attori statali con soggetti privati che rispondono solo ai propri azionisti, sollevando preoccupazioni etiche e politiche.

Inoltre, interviene contro due correnti di pensiero radicate nella Silicon Valley: il determinismo tecnologico e il transumanesimo, che vedono nell'IA una soluzione a tutti i problemi umani, dimenticando i limiti e la dignità della persona. La Magnifica Humanitas offre un excursus storico sulla Dottrina sociale della Chiesa, sottolineando la necessità di una regolamentazione etica che informi le scelte dei pionieri dell'IA.

Il messaggio centrale è che il progresso deve essere guidato da una responsabilità condivisa, ispirandosi alla figura di Neemia, che seppe coordinare diversi attori per un bene comune. L'enciclica si inserisce così nel dibattito contemporaneo, proponendo una visione che valorizza l'ascolto, il dialogo e la cooperazione, senza cadere nella tentazione di soluzioni semplicistiche.

Questo approccio, pur meno ambizioso in termini tecnici, è più complesso dal punto di vista umano e rappresenta una sfida per tutti coloro che operano nel campo dell'intelligenza artificiale, invitandoli a considerare non solo il 'cosa' possono fare, ma anche il 'perché' e il 'per chi'





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