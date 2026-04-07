Maguire in Serie A? Le ultime sul calciomercato e i record del Milan

Aggiornamenti sul mercato calcistico, con Maguire che sembra non approdare in Serie A. Focus sui record del Milan, dai trofei persi all'affluenza di pubblico. Inoltre, vengono citati i capocannonieri e le fonti delle notizie.

Maguire in Serie A a costo zero, l'argomento è stato discusso a più riprese negli ultimi mesi. A gennaio, qualcuno ha addirittura ipotizzato un suo immediato trasferimento nel nostro campionato: semplicemente, è stato offerto alle principali squadre italiane. Ma nulla si è concretizzato e nulla si concretizzerà, poiché poco fa, le prime parole del 33enne dopo la firma con i 'Red Devils' sono state: 'È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni giorno.

Sono felicissimo di prolungare la mia esperienza in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri tifosi speciali, per rivivere insieme altri momenti indimenticabili'. Critici, odiati (nel Regno Unito e non solo è un vero e proprio meme) e anche amati, Maguire gioca per lo United, segnando 17 gol e realizzando 9 assist. Ha vinto solo due trofei, FA Cup e Coppa di Lega, del resto il Manchester United di questi anni è un lontano parente di quello dell'epoca d'oro. \Il Milan detiene un record negativo, superando tutti gli altri club: è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia. Ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, confermandosi come il club con il maggior numero di finali perse nella storia della competizione. Oltre a questo, il Milan vanta un'ottima media spettatori. Nella stagione 2024/25, il Milan ha registrato la migliore media spettatori in Serie A, con circa 71.545-72.609 presenze per partita casalinga a San Siro, superando Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). Fabio Cannavaro, nel 2006, è stato l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, dopo il Mondiale vinto con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non hanno mai ottenuto questo riconoscimento. Il Brescia detiene il record di retrocessioni dalla Serie A, con 13 discese in B, superando Bari, Lecce e Atalanta. \Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli, con 148 gol totali in tutte le competizioni, precedendo Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il precedente record di Ali Daei, distanziando anche Messi. Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'azienda editoriale new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a tema calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo è da sempre attento alle innovazioni tecnologiche, come interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc. Calciomercato.it è di proprietà di WEB 365 SRL, con sede in Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con il n°57/2024 dell'11/04/2024





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