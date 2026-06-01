Magyar minaccia procedimento legale contro Sulyok se non si dimette

Il Primo Ministro ungherese Peter Magyar ha dichiarato che se il Presidente Tamas Sulyok non si dimette, il governo avvierà un procedimento legale per rimuoverlo dall'incarico. Magyar ha accusato Sulyok di non rappresentare l'unità nazionale e di servire gli interessi di Orban e del suo governo. Il partito Fidesz di Orban ha accusato Magyar di aver lanciato un "ultimatum illegale" e ha affermato che Sulyok sta adempiendo al suo mandato legittimo e non può essere rimosso dall'incarico.

Il Primo Ministro ungherese Peter Magyar ha dichiarato lunedì, dopo un incontro con il Presidente Tamas Sulyok , che se il Presidente non si dimette, il governo avvierà un procedimento legale per rimuoverlo dall'incarico.

Il partito di centro-destra Tisza di Magyar ha spodestato il Primo Ministro Viktor Orban con una schiacciante vittoria elettorale ad aprile e si è impegnato a rimuovere diverse figure nominate da Orban in posizioni pubbliche chiave negli ultimi 16 anni. Magyar ha chiesto a Sulyok, eletto all'inizio del 2024 dai legislatori del partito Fidesz di Orban, di dimettersi, accusandolo di non rappresentare l'unità nazionale su questioni importanti e di servire gli interessi di Orban e del suo governo.

Magyar ha dichiarato: "Ho detto al Presidente che se manterrà la sua posizione e non si dimetterà, informerò oggi stesso i legislatori di Tisza delle nostre proposte legislative e avvieremo immediatamente le procedure necessarie.

" Il processo legislativo durerà circa un mese e comporterà la "rimozione di tutti i burattini" che hanno preso parte allo "smantellamento dello Stato di diritto e della democrazia". Il partito Fidesz di Orban ha accusato Magyar di aver lanciato un "ultimatum illegale" e ha affermato che Sulyok sta adempiendo al suo mandato legittimo, che dura fino al 2029, e non può essere rimosso dall'incarico.

Sulyok è stato in precedenza a capo della massima corte ungherese, carica alla quale è stato eletto anche da Fidesz nel 2016. La presidenza in Ungheria è in gran parte cerimoniale, ma Sulyok può rinviare le leggi al Parlamento per un riesame o inoltrare la legislazione alla Corte Costituzionale, potenzialmente rallentando o bloccando il programma di riforme di Magyar.

Magyar ha detto che userà la maggioranza parlamentare di due terzi del suo partito per emendare la costituzione e altre leggi per costringere Sulyok a lasciare l'incarico





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