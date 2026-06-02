Magyar pronto a incontrare Zelenskiy, nuovo corso per Ungheria e UE

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha espresso la volontà di incontrare il presidente ucraino Zelenskiy la prossima settimana, segnando un cambio di rotta nelle relazioni tra i due paesi. La mossa arriva dopo la vittoria di Magyar che ha estromesso il filo-russo Orban e mentre l'Ungheria cerca di riguadagnare credibilità in Europa sbloccando fondi UE e promettendo riforme anticorruzione. La questione dei diritti della minoranza ungherese in Ucraina rimane un nodo cruciale per il sostegno di Budapest all'adesione di Kiev. Il cancelliere tedesco Merz ha salutato il nuovo corso ungherese, ma ha avvertito che le dispute bilaterali non devono rallentare il processo di integrazione europea dell'Ucraina.

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha dichiarato, durante una conferenza stampa a Berlino insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz , di essere pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy la prossima settimana per aprire un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due paesi, dopo la vittoria elettorale che ha posto fine al lungo governo di Viktor Orban .

L'incontro è subordinato alla conclusione entro questa settimana dei negoziati tecnici sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina, una questione che Magyar si è detto ottimista di risolvere. Il rafforzamento dei rapporti tra Ungheria e Ucraina è considerato cruciale per il sostegno dell'Unione europea a Kiev nella guerra contro la Russia, poiché Orban aveva bloccato il trasferimento di miliardi di euro di aiuti e si era opposto all'adesione ucraina all'UE.

Magyar, che haalso sbloccato fondi europei precedentemente congelati all'Ungheria, sta cercando di riposizionare il paese al centro dell'Europa attraverso un approccio meno conflittuale. Il cancelliere Merz ha accolto con favore la nuova direzione, affermando che la democrazia e lo stato di diritto in Ungheria si sono rafforzati e ha espresso fiducia nel ritorno dell'Ungheria nel cuore dell'Europa.

Tuttavia, Merz ha anche sottolineato che le questioni bilaterali, come i diritti della minoranza ungherese, non devono ostacolare il percorso di adesione dell'Ucraina all'UE. Il viaggio di Magyar a Berlino, che proseguirà a Parigi, fa parte di una serie di visite diplomatiche per costruire legami con altri stati membri dopo gli anni di isolamento sotto Orban





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