Magyar richiede dimissioni Fidesz dopo scoperta 20 milioni dollari

L'Ungheria rinviene 20 milioni dollari nascosti. Il premier Peter Magyar sfida i parlamentari Fidesz a dimettersi per corruzione durante il governo Orban.

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha lanciato una dura sfida ai parlamentari dell'opposizione Fidesz e dei Democratici Cristiani, esortandoli a restituire i propri mandati e a dimettersi. Questa richiesta politica diretta è arrivata il lunedì successivo alla scoperta di quasi 20 milioni di dollari in contanti da parte delle autorità investigative.

La scoperta di milioni nascosti nelle campagne

Il punto di partenza di questa crisi politica è il ritrovamento materiale avvenuto il venerdì precedente, quando le forze dell'ordine hanno recuperato una somma record in dollari. I contanti erano stati nascosti in diverse ubicazioni, inclusi boschi, edifici agricoli e magazzini, nel quadro di un'indagine per corruzione sul ministro Miklos Sesztak.

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Il denaro apparteneva a un'era passata, poiché Sesztak ha ricoperto il ruolo di ministro dello Sviluppo durante l'ancien governo guidato da Viktor Orban tra il 2014 e il 2018. Questa operazione di polizia si inserisce in una serie più ampia di indagini che colpiscono funzionari che hanno servito sotto la precedente amministrazione.

Magyar attacca l'opposizione nel dibattito parlamentare

Di fronte all'assemblea legislativa, Peter Magyar ha tenuto un discorso infuocato sottolineando che lo scandalo corrente rappresentava solo la punta dell'iceberg di un sistema di corruzione radicato. Il leader politico, che ha spodestato Viktor Orban dopo sedici anni al potere nelle elezioni di aprile, ha ribadito il suo impegno per un'indagine completa sui presunti illeciti.

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Magyar ha rivolto un appello emotivo ai legislatori, chiedendo loro di mostrare coraggio e decenza restituendo i mandati al popolo ungherese. Questo momento critico si è verificato proprio mentre il parlamento stava per iniziare la dibattuta fondamentale sul budget nazionale per l'anno 2027 nel corso della stessa settimana.

Reazioni dell'opposizione e contesto economico

Il gruppo parlamentare del Fidesz ha tentato di difendersi pubblicando una dichiarazione tramite Facebook, esprimendo la speranza che Miklos Sesztak non fosse collegato ai contanti rinvenuti. Janos Boka, leader del gruppo Fidesz in parlamento, ha dichiarato che qualsiasi abuso di denaro pubblico era inaccettabile, chiedendo che sia un tribunale indipendente a rilasciare un verdetto.

Il deputato Bence Retvari, membro del gruppo dei Democratici Cristiani ex partner di coalizione, ha respinto le accuse, definendole condanne per peccato collettivo senza prove dirette contro i singoli legislatori. Anche Viktor Orban ha mantenuto la sua posizione, negando categoricamente tutte le accuse di corruzione mosse contro il suo ex gabinetto.

Impatto sui sondaggi e sul consenso pubblico

L'impatto sociale di questa vicenda è visibile nei recenti dati elettorali. Un sondaggio dell'ente 21 Research Centre, pubblicato lunedì, indica che il partito Tisza di Magyar ha raggiunto il 65% di sostegno tra gli elettori decisi, in aumento dal 60% di settembre. Di contro, il Fidesz è sceso al 24%, contro il 26% precedente.

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Anche il sondaggio dell'istituto Median, noto per aver previsto correttamente l'esito delle elezioni di aprile, mostra un trend simile. Il supporto per Tisza è salito al 55%, mentre il Fidesz è sceso al 16%, confermando un chiaro cambiamento nell'umore politico degli ungheresi verso la nuova amministrazione.

Percezione pubblica e conseguenze future

La reazione dell'opinione pubblica è stata di sgomento per le immagini dei grandi mucchi di banconote rinvenuti nelle foreste. La residente di Budapest Nora Szucs ha definito la scena simile a una storia di fantascienza, riflettendo lo shock nazionale in un momento in cui l'economia faticava ancora a riprendersi dagli anni di stagnazione.

Oltre al caso Sesztak, altri ex ministri e alleati di Orban, come l'ex governatore della banca centrale Gyorgy Matolcsy, sono attualmente in arresto per accuse di corruzione che negano. La situazione rimane tesa mentre il governo Magyar procede con la sua campagna anticorruzione e la gestione del bilancio statale.