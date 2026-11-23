Il primo ministro ungherese Peter Magyar visiterà la Transcarpazia per la minoranza etnica. Rifiuta il budget europeo per l'Ucraina e chiede separazione dai fondi comunitari.

Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha annunciato ufficialmente che si recherà nella regione ucraina della Transcarpazia per esprimere sostegno alla popolazione di origine etnica ungherese residente in quell'area. Questa decisione, resa nota lunedì a Budapest, segna una svolta significativa nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi, dimostrando un approccio più diretto rispetto al passato. Magyar ha confermato alla Camera dei deputati ungherese che la sua visita avverrà a breve, colmando un vuoto storico che non si verificava dall'inizio del conflitto armato.

Visita storica a Zakarpattia e diritti delle minoranze

La decisione di Magyar di viaggiare nella Transcarpazia, situata nelle montagne Carpazie e confinante con Ungheria, Romania, Slovacchia e Polonia, risponde a una richiesta specifica avanzata dalla comunità locale. Il primo ministro ha sottolineato che nessun capo del governo ungherese aveva effettuato una visita ufficiale in quella regione dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina. La sua presenza mira a ratificare il nuovo corso delle relazioni con Kiev, concordato con il presidente Volodymyr Zelensky nel mese di ottobre, sebbene le questioni relative ai diritti culturali e linguistici degli ungheresi in Ucraina restino un punto di frizione persistente.

Also read Corvetta Russa Merkury Affondata nel Mediterraneo: L'Ucraina Espande la Guerra

Prima di assumere la carica di premier, Magyar aveva già visitato la zona nel 2024 mentre ricopriva la carica di oppositore politico. Questa nuova missione in qualità di capo del governo rappresenta un tentativo di stabilire un canale di comunicazione più stabile. Tuttavia, Magyar ha ribadito che l'Ungheria continuerà a non fornire armi all'Ucraina, mantenendo una posizione critica verso il sostegno militare diretto mentre esige progressi tangibili nella tutela dei diritti della minoranza ungherese. Le autorità di Kiev sono state spesso accusate da Budapest di restringere le libertà educative e linguistiche della comunità etnica transcarpaziana.

Distinzione netta tra bilancio UE e sostegno militare

Parallelamente agli accordi regionali, Magyar ha chiarito la posizione di Budapest riguardo alle future finanze dell'Unione Europea. Il premier ungherese ha affermato con fermezza che i negoziati per il prossimo bilancio setteennale dell'UE e le trattative per il sostegno finanziario all'Ucraina devono essere gestiti come questioni completamente separate. Questa posizione si contrappone a quella di altre nazioni che vorrebbero collegare esplicitamente i fondi comunitari al supporto di Kyiv. Magyar ha identificato come "forze politiche" quelle che intendono fondere questi due argomenti durante le trattative.

Advertisement

La posizione di Budapest si inserisce in un contesto più ampio di divergenze europee. Il primo ministro ceco Petr Fiala, che incontrerà i colleghi ungherese, slovacco e polacco a Bratislava il lunedì successivo per discutere del bilancio, è uno dei sostenitori di un legame più stretto tra i fondi dell'UE e la guerra in Ucraina. Questa linea è stata rafforzata dalle dichiarazioni rilasciate il mese scorso dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, il quale ha espresso la volontà di concentrare il nuovo budget a partire dal 2028 sul rafforzamento della difesa e della competitività, assicurando al contempo che tutti gli Stati membri contribuiscano al sostegno di Kiev. La Slovacchia ha precedentemente definito tale approccio come estorsione politica.

Esclusione dal prestito e nuove trattative finanziarie

L'Ungheria non ha intenzione di partecipare a eventuali nuovi prestiti europei destinati all'Ucraina, allineandosi a questa posizione di distacco finanziario. L'anno precedente, dicembre, l'Unione Europea aveva concordato un prestito di 90 miliardi di euro per Kiev. Solo Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria si erano rifiutate di aderire all'accordo e hanno mantenuto la loro resistenza contro qualsiasi estensione del meccanismo di finanziamento. Magyar ha dichiarato esplicitamente che il governo ungherese non può accettare l'ultima proposta pubblicata sabato dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa per il bilancio comunitario successivo.

Le prossime mosse diplomatiche e finanziarie dell'Ungheria saranno quindi testate durante l'incontro multilaterale previsto per lunedì a Bratislava. L'obiettivo del premier ungherese è garantire che la questione della minoranza etnica in Transcarpazia venga discussa con i leader ucraini separatamente dalle dinamiche di bilancio europeo. Questa strategia mira a preservare le relazioni bilaterali con l'Ucraina senza compromettere la sovranità finanziaria di Budapest all'interno dell'Unione Europea. La situazione rimarrà sotto osservazione mentre i negoziati sul budget comunitario avanzano verso una risoluzione definitiva, con l'Ungheria pronta a esercitare il proprio peso politico per mantenere separata la questione ucraina dai fondi strutturali del blocco continentale.