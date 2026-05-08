Mainz 05 esercita l'opzione di acquisto: l'esterno offensivo surinamese resta in Germania

Il Mainz 05 ha deciso di esercitare l'opzione di acquisto per l'esterno offensivo surinamese, che ha segnato due gol e fornito tre assist in 12 presenze ufficiali. La sua permanenza in Germania è ormai certa, nonostante il desiderio di ritorno all'Osasuna. Nel frattempo, il Bayern Monaco punta sul fratello di Kvaratskhelia, Tornike, classe 2010, mentre il Real Madrid sembra non aver bisogno di un ritorno di Mourinho, secondo le parole di Figo. In Serie A, si prospetta un valzer di panchine, con club che faticano a spendere bene i milioni a disposizione.

Il Mainz 05 ha esercitato l'opzione di acquisto per l'esterno offensivo surinamese, che ha segnato due gol e fornito tre assist in 12 presenze ufficiali.

La sua permanenza in Germania è ormai certa, nonostante il desiderio di ritorno all'Osasuna. Nel frattempo, il Bayern Monaco punta sul fratello di Kvaratskhelia, Tornike, classe 2010, mentre il Real Madrid sembra non aver bisogno di un ritorno di Mourinho, secondo le parole di Figo. In Serie A, si prospetta un valzer di panchine, con club che faticano a spendere bene i milioni a disposizione.

Intanto, in Serie C, si approfondiscono le vicende legate alla Lega, con interviste e approfondimenti quotidiani. Il Rayo Vallecano, sostenuto dagli Ska-P, punta alla Conference League, mentre la Juventus si prepara a dire addio a Openda e a Vlahovic, con la Premier League pronta a fare a gara per David. In Serie C, si parla di playoff e playout, con designazioni arbitrali e sfide decisive.

In Serie A Femminile, la Fiorentina si prepara a una gara cruciale contro il Genoa, mentre la Roma celebra lo scudetto con Galli, che ricorda il gol al Milan come un momento indimenticabile





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