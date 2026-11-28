Scopri il trend makeup Inverno 2026 ispirato agli anni Novanta. Tonalità caramello, eyeliner morbido e rossetti tamponati definiscono lo stile autunnale 2025.

Il trucco dell'inverno 2026 rilegge con disinvoltura l'estetica degli anni Novanta, introducendo nuove formule innovative che semplificano la routine quotidiana. Gli occhi dai toni caramello, i punti luce metallici e le labbra dall'effetto acquerello diventano i pilastri di un look che scalda lo sguardo e rivaluta il piacere di un rossetto applicato con le dita. Questa rivisitazione contemporanea unisce nostalgia e praticità, rispondendo alla richiesta di prodotti facili da usare e da rimuovere, come mascara che si sciolgono con acqua tiepida e rossetti a effetto blur per un risultato morbido e romantico.

Evoluzione dello Smokey Eyes e Tonalità Caramello

Secondo Laura Portomeo, make up artist e founder di Lace Beauty, una delle macro-tendenze dell'inverno 2026 è lo smokey eyes che si sposta dal nero classico verso toni caldi del marrone. Questo cambiamento permette di ottenere profondità senza irrigidire i lineamenti del viso, creando un'atmosfera avvolgente e moderna. La base del viso mantiene una finitura opaca con fard poco accentuati, tipici degli anni Novanta, riducendo l'effetto bonne mine e restituendo centralità assoluta agli occhi e alle labbra.

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Il toffee make up veste il viso di sfumature che vanno dal miele dorato al marrone ambrato, dosate con precisione per garantire un risultato armonioso. In alcuni casi, come quello proposto da Riccardo Morandin per Mac Cosmetici in occasione della sfilata di Antonio Marras, si inseriscono anche tonalità pastello tra il lilla e il menta, rese acquose da tocchi di gloss. Queste scelte cromatiche dimostrano come la palette autunnale non sia più limitata ai colori scuri, ma apra a sperimentazioni delicate e sofisticate che riflettono la luce in modo naturale.

Applicazione Pratica e Trend Virale Eyemaxxing

Il fenomeno TikTok Eyemaxxing ha contribuito a rendere magnetici gli occhi attraverso l'uso strategico di punti luce metallici nell'angolo interno o sotto l'arcata sopracciliare. Per chi ha poca manualità, l'applicazione del mascara richiede attenzione: Giorgio Forgani, make up artist di Pupa, sconsiglia i movimenti a zig-zag per evitare di strappare le ciglia. È sufficiente far scivolare delicatamente le guaine verso le guance con i polpastrelli, notando che i piccoli filamenti scuri che si staccano sono residui di prodotto e non capelli.

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La rimozione del trucco è resa semplice dalla tecnologia delle nuove formule, che permettono di sciogliere il mascara con acqua tiepida e un delicato massaggio. Sulle passerelle di Dior, Coach, Tory Burch e Prada, il trucco soft ha fatto da protagonista insieme agli abiti, con linee di eyeliner a mano libera e tratti di matita ben sfumati. L'obiettivo è mantenere il resto del volto immacolato, creando una perfetta base sulla quale emerge uno sguardo intenso e definito, tipico dell'estetica degli anni Novanta rivisitata in chiave contemporanea.

L'Estetica delle Labbra Acquerello e Futuro del Make up

Le labbra sono caratterizzate da un effetto colore nebbioso, quasi sbiadito, che ricorda una bocca appena baciata con pigmento più intenso al centro e più tenue ai bordi. Per ottenere questo risultato, basta picchiettare poco rossetto con il polpastrello, distribuendolo verso l'esterno senza disegnare un perimetro netto. Questa tecnica richiede labbra morbide e ben idratate per evitare che il colore evidenzi le pellicine secche, garantendo un aspetto fresco e naturale.

La luminosità del viso si ottiene partendo da una base di fondotinta che enfatizza il glow naturale della pelle, utilizzando consistenze leggere e impalpabili perfette per essere picchiettate. Questo approccio riduce l'effetto Bonne Mine tipico degli anni Novanta, portando l'attenzione sui dettagli fini e sulle texture sofisticate. Il risultato finale è un make up che unisce la semplicità d'uso alla complessità cromatica, rispondendo alle esigenze moderne di chi cerca un'estetica curata ma non eccessiva, pronta per affrontare la stagione fredda con stile e personalità.