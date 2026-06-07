Makka assoluta per l'omicidio del padre violento: 'Ero pronta al carcere. Innamorarmi? Ora vorrei solo essere dimenticata'

La giovane Makka è stata assoluta per l'omicidio del padre violento. La giovane, che aveva solo 18 anni al momento dei fatti, ha colpito a morte il genitore con due coltellate durante una violenta lite. In primo grado era stata condannata, ma il giudizio di appello ha riconosciuto la legittima difesa e l'ha assoluta. Makka ha dichiarato di essere stata felice della sentenza, poiché finalmente i giudici avevano capito la sua storia e il suo dramma. La giovane ha anche espresso il desiderio di essere dimenticata e di voltare pagina. Tuttavia, teme che qualcuno possa ancora dubitare della veridicità della sua storia e la accusi di aver mentito per salvarsi. Makka è nata in Cecenia e ha poco ricordi del suo paese d'origine. La sua storia ha suscitato reazioni dure nella sua terra natia, soprattutto a causa delle differenze culturali tra la Cecenia e l'Italia. Makka è ora concentrata sulla maturità e sul futuro, ma non si è ancora innamorata. Il suo desiderio più grande è quello di essere lasciata in pace e di poter vivere la sua vita senza essere costretta a raccontare la sua storia continually.

Makka è stata assoluta per l'omicidio del padre violento . La giovane, che aveva solo 18 anni al momento dei fatti, ha colpito a morte il genitore con due coltellate durante una violenta lite.

In primo grado era stata condannata, ma il giudizio di appello ha riconosciuto la legittima difesa e l'ha assoluta. Makka ha dichiarato di essere stata felice della sentenza, poiché finalmente i giudici avevano capito la sua storia e il suo dramma. La giovane ha anche espresso il desiderio di essere dimenticata e di voltare pagina.

Tuttavia, teme che qualcuno possa ancora dubitare della veridicità della sua storia e la accusi di aver mentito per salvarsi. Makka è nata in Cecenia e ha poco ricordi del suo paese d'origine. La sua storia ha suscitato reazioni dure nella sua terra natia, soprattutto a causa delle differenze culturali tra la Cecenia e l'Italia. Makka è ora concentrata sulla maturità e sul futuro, ma non si è ancora innamorata.

Il suo desiderio più grande è quello di essere lasciata in pace e di poter vivere la sua vita senza essere costretta a raccontare la sua storia continually





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