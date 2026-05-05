Malagò, dubbi sull'eleggibilità alla Figc: il nodo del 'pantouflage'

Si discute dell'eleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc a causa di possibili conflitti di interesse legati al suo precedente ruolo al Coni e alla normativa sul 'pantouflage'.

Si discute dell'eleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc , sollevando dubbi legati al cosiddetto 'pantouflage' o periodo di ' cooling off ' previsto dalla normativa italiana.

Alcuni oppositori, principalmente all'interno della maggioranza politica, sostengono che, avendo ricoperto il ruolo di presidente del Coni, Malagò sarebbe in conflitto di interessi e quindi ineleggibile a guidare la Federazione Italiana Giuoco Calcio. La questione ruota attorno all'interpretazione del decreto legislativo 165/2001, che vieta ai dipendenti pubblici, o a chi ha ricoperto ruoli apicali in enti vigilanti, di lavorare in aziende controllate nei tre anni successivi alla cessazione del loro incarico.

L'autorità anticorruzione, pur declinando la propria competenza diretta, ha suggerito di valutare la questione all'Antitrust. La complessità della situazione risiede nel definire il rapporto tra Coni e Figc: sebbene la Federcalcio sia un ente di diritto privato che persegue un interesse pubblico, è difficile sostenere che il Coni eserciti su di essa una vera e propria vigilanza, come richiesto dalla normativa sul 'pantouflage'.

Malagò, precedentemente presidente del Coni, ha già assunto la presidenza della Fip, la Federazione Italiana Pallacanestro, senza che sorgessero obiezioni simili. Questa precedente esperienza solleva interrogativi sulla coerenza nell'applicazione della legge. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di calciomercato e notizie sportive. Si parla della ricerca del Liverpool per un sostituto di Van Dijk, con Bastoni indicato come uno dei principali obiettivi.

Cagni ha espresso preoccupazione per la presenza di Lewandowski in Serie A, interpretandola come un segnale di carenza di attaccanti di qualità. Dino Baggio ha ricordato il gol di Crespo contro la Fiorentina come uno dei più belli in assoluto. Sono stati pubblicati editoriali che analizzano le strategie di Allegri e Furlani, la situazione di Tare al Milan, e le dinamiche tra Roma, Napoli e Lazio.

L'agente di Lukaku ha annunciato un incontro con Conte per definire il suo ruolo futuro. Fabregas ha rivelato di aver scoperto la sua vocazione da allenatore durante la pandemia di Covid e ha espresso il desiderio di continuare ad allenare il Como per molti anni, con un possibile futuro nella Premier League. Un podcast ha approfondito gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio nel calciomercato. L'Inter, dopo aver vinto lo Scudetto, si concentra sul mercato e sul futuro di Bastoni.

Ulteriori notizie riguardano il rinnovo del contratto di Ballardini con l'Avellino, le problematiche del Bari legate alla multiproprietà, l'allontanamento di Rizzetta dall'ipotesi Reggina, l'importanza della gavetta in Serie C per i giovani calciatori, la preparazione del Catania ai playoff con Domenico Toscano, l'esperienza di Rosucci alla Juventus, l'infortunio di Pirone nella Ternana, i risultati della Serie A Women con la vittoria della Roma e il salvataggio del Sassuolo, e le attività pubblicitarie gestite da System24 per conto di Tuttomercatoweb.com. La situazione di Malagò, tuttavia, rimane al centro dell'attenzione, con la necessità di chiarire se il suo passaggio dal Coni alla Figc configuri una violazione delle norme sul 'pantouflage'.

La complessità giuridica della questione e la mancanza di precedenti simili rendono difficile prevedere l'esito della vicenda. La decisione finale dipenderà dall'interpretazione della legge e dalla valutazione del rapporto tra Coni e Figc da parte delle autorità competenti





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