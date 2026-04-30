Malagò in vantaggio nelle elezioni FIGC: AIC e AIAC danno il loro sostegno

Le associazioni di calciatori e allenatori sostengono ufficialmente Malagò, avvicinandolo alla vittoria nelle elezioni della FIGC. Abete resta in corsa, ma il supporto alla Serie A potrebbe essere decisivo.

La giornata appena conclusa ha segnato un punto di svolta nella corsa alle elezioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ). Le associazioni di categoria che rappresentano calciatori e allenatori hanno ufficialmente espresso il loro sostegno a Giovanni Malagò , l'ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), candidato sostenuto dalla Lega di Serie A . Questa decisione, motivata dalla convinzione che Malagò sia la figura più adatta a rispondere alle numerose sfide che attendono il calcio italiano, sia nel presente che nel futuro, rappresenta un passo avanti significativo per il suo programma.

Nello specifico, le associazioni AIC (Associazione Italiana Calciatori) e AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), che insieme detengono il 30% del peso elettorale, hanno sottolineato la convergenza sui punti chiave del programma di Malagò. Questi includono il rafforzamento del Club Italia, un'attenzione particolare alla sostenibilità e alle riforme necessarie per modernizzare il sistema calcio, lo sviluppo di un progetto tecnico-sportivo ambizioso e un impegno concreto per la crescita del calcio femminile.

La visione di Malagò, nata dall'impulso delle squadre della Serie A che lo hanno proposto come candidato, offre, secondo le associazioni, garanzie importanti in questa delicata fase per la federazione, dove un approccio sistemico è considerato l'unica via percorribile per il successo. Con il supporto di AIC e AIAC, sommato al 17,1% dei voti già in suo possesso dalla Serie A (in attesa della posizione di Claudio Lotito), Malagò si avvicina sensibilmente alla maggioranza necessaria per la vittoria.

Nonostante questo importante sostegno, la competizione rimane aperta. Giancarlo Abete, l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e principale sfidante di Malagò, può ancora contare sul 34% dei voti rappresentati dalla LND.

Tuttavia, si segnala che alcuni delegati della LND potrebbero essere tentati di spostare il loro voto a favore di Malagò. Il 6 maggio, entrambi i candidati avranno l'opportunità di presentare le loro proposte ai club di Serie B, che detengono il 6% dei voti, mentre l'8 maggio toccherà ai club di Serie C, che rappresentano il 12%.

Al momento, le società di queste due categorie non hanno ancora espresso una posizione ufficiale, ma anche tra loro Malagò gode di un notevole consenso. Parallelamente alle dinamiche elettorali, si sono svolte altre importanti iniziative nel mondo del calcio italiano. Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha presentato il progetto 'Road to Zero', un'iniziativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale, in vista della finale di Coppa Italia.

Successivamente, Simonelli e Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, hanno partecipato a un'audizione davanti alla settima commissione della Camera dei Deputati. La Serie A ha accolto con favore la convergenza sul candidato Malagò, sottolineando l'importanza di una leadership forte e competente per affrontare le sfide del futuro. Il dibattito sul calcio italiano continua a essere acceso, con discussioni su scudetto, retrocessioni e le prospettive delle squadre nelle competizioni europee.

Diverse realtà calcistiche minori, come Novara e AlbinoLeffe, stanno affrontando le proprie sfide interne, mentre altre, come il Cagliari, stanno cercando di costruire un futuro solido basato su un progetto giovanile e un'identità ben definita





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