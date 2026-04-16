Malagò: "La politica si occupi, non occupi il calcio". La FIGC guarda al futuro

Giovanni Malagò, con il sostegno quasi unanime dei club di Serie A, si profila come candidato alla presidenza FIGC. Dal palco di San Siro, lancia un appello alla politica: distinguere tra interesse e occupazione, invitando alla collaborazione piuttosto che al conflitto per il bene del Paese.

Sul palco dell'evento 'Il foglio a San Siro', Giovanni Malagò , figura di spicco nel panorama sportivo italiano e potenziale candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ), ha tenuto un discorso che ha acceso il dibattito sul rapporto tra politica e sport, in particolare riguardo al futuro del calcio nazionale. Il quasi unanime sostegno ricevuto dalla Lega Serie A , con 19 club su 20 che sembrano pronti a supportare la sua candidatura per il prossimo 22 giugno, conferisce un peso significativo alle sue affermazioni. Malagò ha posto un accento fondamentale sulla necessità che la politica si occupi dello sport, ma ha subito precisato la sottile ma cruciale differenza tra occuparsi e occupare. Questo distinction, a suo dire, rappresenta il fulcro dell'intera questione.

La sua dichiarazione, 'E' indispensabile che la politica si occupi di sport e anche del calcio: un conto è che si occupi, un altro che occupi. Questo è il punto centrale della questione', non è stata solo un'affermazione teorica, ma un invito tangibile a un coinvolgimento costruttivo e non invasivo delle istituzioni politiche nelle vicende sportive. La distinzione lessicale proposta da Malagò sottolinea un desiderio di collaborazione strategica, in cui la politica fornisce supporto e indirizzo, senza però imporre un controllo o una gestione diretta che potrebbe soffocare l'autonomia e l'efficienza del sistema sportivo. Questo approccio, sebbene possa sembrare una sfumatura linguistica, nasconde un significato profondo per la governance del calcio italiano, un settore che negli anni ha spesso dibattuto sulla propria indipendenza dalle ingerenze esterne.

Alla domanda su un possibile timore legato alla politica che non lo ha confermato alla guida del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Malagò ha risposto con una filosofia di vita e di gestione che mira a superare i rancori e a costruire ponti. 'Se mi spaventa la politica che non mi ha confermato al Coni? No, possiamo tornare a volerci bene...'. Questa apertura mentale, unita alla sua vasta esperienza e al sostegno ricevuto, lo posiziona come un leader capace di guardare avanti, di mettere da parte vecchi attriti per concentrarsi sugli obiettivi futuri. Ha poi sviluppato ulteriormente questo concetto, affermando: 'Non c'è niente di peggio che un uomo rimanga agganciato a rimpianti, rimorsi, rancori. Oggettivamente mi sembra di avere anche altri interessi. Io sono uno che cerca di pensare che anche se c'è quello che non m'ha voluto bene, magari si può un giorno trovare la strada per rivolerci bene'.

Questa visione non è solo personale, ma si estende alla gestione delle relazioni all'interno del mondo sportivo e politico, promuovendo un clima di reciproco rispetto e dialogo. La sua capacità di riconoscere che le dinamiche relazionali sono complesse, ma che è sempre possibile trovare un punto di incontro, è un tratto distintivo che potrebbe rivelarsi prezioso in un contesto politico sportivo spesso caratterizzato da divisioni e rivalità. La sua speranza è che si possa superare quella mentalità per cui, per il solo fatto che una persona non sia un amico, si è disposti ad agire contro gli interessi generali. Questo è un appello chiaro a unire le forze per il bene comune del Paese, un messaggio forte che risuona con particolare urgenza nel panorama attuale.

Malagò ha poi voluto evidenziare come questo atteggiamento conflittuale sia deleterio non solo per gli individui coinvolti, ma soprattutto per il Paese. 'Purtroppo c'è una specie di modus vivendi, di moda, di luogo a ragionare per cui si dice: 'Siccome quella persona non è un mio amico, pur di far sì che quella persona non ottenga qualcosa vado contro gli interessi generali'. E questo è un problema serio, ma non tanto per lui, per il Paese'. Questa critica incisiva si rivolge a un modo di fare politica che privilegia la polemica fine a se stessa e la contrapposizione personale rispetto alla ricerca di soluzioni condivise e al progresso collettivo. La sua speranza è che questo modus operandi venga abbandonato in favore di un approccio più costruttivo e orientato al benessere generale.

La proposta di Malagò, quindi, non è solo una candidatura, ma un invito a un cambiamento di paradigma nella relazione tra politica e sport, un cammino che, se intrapreso con visione e unità, potrebbe portare a risultati significativi per il futuro del calcio e dello sport italiano nel suo complesso. L'eventuale elezione di Malagò alla guida della FIGC potrebbe quindi segnare l'inizio di una nuova era, caratterizzata da maggiore trasparenza, efficienza e una collaborazione virtuosa tra le diverse componenti del sistema sportivo e le istituzioni politiche.





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