Malagò valuta la candidatura alla FIGC: "Un progetto che sto valutando con serietà"

Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, ha espresso apertura alla possibilità di candidarsi alla presidenza della FIGC, una proposta emersa dalla Lega Serie A. L'ex dirigente sta valutando seriamente l'ipotesi, sottolineando la positività dei contatti e la necessità di ascoltare tutte le componenti del calcio italiano. "Ho detto che sarei stato un po' al mare, poi qualche società mi è venuta a parlare di un'ipotesi di un progetto. Lo sto valutando con molta serietà e la doverosa attenzione, vediamo", ha dichiarato Malagò.

Giovanni Malagò , ex presidente del Coni, è emerso come candidato potenziale per la presidenza della FIGC , una proposta avanzata dalla Lega Serie A . A margine di un evento, Malagò ha dichiarato di aver espresso la volontà di prendersi un periodo di riposo dopo le recenti Olimpiadi, ma che alcune società calcistiche gli hanno presentato un progetto, ipotesi che sta valutando con estrema serietà e la dovuta attenzione. L'ex numero uno del Comitato Olimpico ha accolto con positività l'interesse nei suoi confronti, interpretandolo come un riconoscimento dei suoi meriti, ma ha sottolineato l'importanza di ascoltare tutte le componenti del mondo del calcio. Ha descritto i contatti avuti con la Serie A come molto positivi e propositivi, evidenziando premesse incoraggianti.

Malagò ha inoltre affermato di non avere ancora in mente alcuna decisione definitiva riguardo a un possibile ruolo in federazione, sottolineando che è prassi comune coinvolgere ex atleti in ruoli all'interno delle federazioni, la cui natura apicale o meno sarà da definire. Ha specificato di essere stato contattato per la FIGC già prima della partita contro la Bosnia, smentendo categoricamente di avere impegni pregressi con altre realtà. La sua riflessione si inserisce in un contesto di fermento attorno alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con diverse sfaccettature che emergono dal panorama calcistico.

Si è letto, e mi pare non ci siano virgolettati, che è stato molto positivo, anzi propositivo. Posso dire che le premesse sono positive. Questo l’ho letto. Vi giuro che non ho in mente niente: penso che, come tutte le federazioni, tutti abbiano coinvolto un ex atleta in un ruolo. Che poi sia apicale o meno vediamo.

Il dibattito sulla leadership della FIGC si arricchisce di nuove prospettive, mentre il calcio italiano attraversa un periodo di riflessione e possibile rinnovamento. L'eventuale candidatura di Malagò rappresenta un segnale di interesse da parte delle leghe professionistiche per figure con esperienza dirigenziale di alto livello, capaci di gestire la complessità del sistema sportivo. Il suo percorso al Coni, caratterizzato da importanti successi e da una profonda conoscenza delle dinamiche federali, potrebbe portare una ventata di novità e autorevolezza alla guida della FIGC.

La sua volontà di procedere con cautela e di valutare attentamente ogni aspetto, dialogando con le diverse parti in causa, è sintomo di un approccio ponderato e responsabile, necessario in un momento cruciale per il futuro del calcio italiano. La sua affermazione che non ha impegni con nessuno e che è stato contattato anche prima della Bosnia, apre a uno scenario di diverse ipotesi e possibilità, sottolineando la sua disponibilità ma anche la sua indipendenza nel prendere una decisione. La discussione su chi guiderà la FIGC è un tema di primaria importanza per tutto il movimento calcistico nazionale, con implicazioni significative sulle strategie future, sullo sviluppo dei settori giovanili, sull'organizzazione dei campionati e sulla rappresentanza internazionale. La figura di Malagò, con il suo background e la sua esperienza, si configura come un nome di rilievo in questo scenario, capace di catalizzare l'attenzione e di stimolare un confronto costruttivo





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