Malagò verso la FIGC: un possibile cambio di guida nel calcio italiano

Giovanni Malagò, forte del sostegno di 19 club di Serie A, valuta la possibilità di candidarsi alla presidenza della FIGC. Le dichiarazioni di apprezzamento e le riflessioni sul futuro del calcio italiano.

Non c'è persona più adatta. Giovanni è un grande uomo di sport, con competenze tecniche di livello superiore. Se Milano-Cortina è stato un successo, il merito è suo: queste le parole di apprezzamento verso il candidato alla presidenza della FIGC , dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Questa dichiarazione, proveniente dal mondo dello sport, si aggiunge ad altre testimonianze di stima per il candidato scelto da ben 19 club di Serie A su 20 per le elezioni del 22 giugno. Un consenso così ampio e rapido è un evento raro nel calcio italiano, un segno di unione e fiducia senza precedenti.

Intanto, lo stesso Malagò si è espresso sull'ipotesi di guidare la FIGC: “La Figc è una sfida che mi affascina”, ha dichiarato al podcast “Sette Vite” di Hoara Borselli. Ha spiegato che la richiesta di disponibilità è arrivata dalla Serie A, con un forte sostegno. Ha sottolineato l'importanza di un prerequisito formale come questo, che gli ha permesso di iniziare a valutare seriamente la possibilità di accettare l'incarico. Ha aggiunto che dopo aver dialogato con le altre componenti, farà le sue valutazioni, consapevole delle complessità del ruolo. Ha evidenziato come sia significativo che un mondo noto per le sue divisioni e i suoi conflitti abbia indicato, in così poco tempo, un soggetto terzo, pur conoscitore della materia, per dare una mano. Ha sottolineato che la grande unanimità dimostrata è un unicum, in quanto in passato raggiungere una maggioranza semplice era spesso un'impresa ardua. Ha poi spiegato che di fronte a simili difficoltà è necessario essere pragmatici e realisti: avere un ampio consenso può facilitare la risoluzione dei problemi, evitando lotte interne. Per questo, forse, la sua credibilità e affidabilità sono fattori chiave. Malagò ha ribadito il suo interesse per la sfida, ma ha anche espresso la consapevolezza delle possibili complicazioni che potrebbero sorgere nella sua vita privata e professionale. Sarà quindi necessario un'attenta riflessione prima di prendere una decisione definitiva.

Altri argomenti di attualità sportiva emergono, con le voci su Conte e Allegri come possibili candidati per la panchina della Nazionale, secondo le dichiarazioni di Capello. Il mondo del calcio è in fermento, con numerosi spunti di riflessione e notizie che riguardano diverse squadre e campionati. Si parla del futuro di Allegri nel Milan, della situazione alla Juventus con Spalletti, del braccio di ferro tra De Laurentiis e Conte a Napoli. Si discute anche del Parma e del suo allenatore Cuesta, e della demonizzazione del modulo 3-5-2. Inoltre, c'è l'approfondimento quotidiano sulla Lega Serie C, con trasmissioni dedicate dal lunedì al venerdì. Sono state diffuse voci su Allegri in Nazionale, ma la situazione non sembra destabilizzare l'ambiente. De Laurentiis, intanto, si è espresso con forza sulla riforma della Serie A e sulla rivoluzione del calcio. A Roma, Totti è intervenuto sulla questione Gasperini-Ranieri, con la decisione finale che spetterà ai Friedkin. Ci si aspetta un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A. Ci sono altri attacchi contro Adani e Cagni.

Tra le notizie, si segnalano il possibile rientro di Joronen nel Palermo, con la decisione per la partita contro il Cesena che sarà presa all'ultimo momento. La Sampdoria si prepara alla partita contro il Monza, con lo stadio 'Ferraris' che si preannuncia gremito. Arrivano anche notizie dall'ambito societario, come l'aumento di capitale delle Dolomiti Bellunesi e il closing per il passaggio di proprietà della Salernitana. Ci sono anche informazioni sulle quote dei risultati esatti della partita Fiorentina-Lazio. Si celebra la centesima presenza in azzurro di Giugliano con la Nazionale Femminile, e l'Italia di Soncin ha vinto contro la Serbia con un perentorio 6-0. Questo testo è stato redatto da un gruppo selezionato di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni, è possibile contattare info.system24@ilsole24ore.co





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