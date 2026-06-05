Malattia in Italia e in Europa: un sistema frammentato tra tutele e burocrazia

Un'analisi del funzionamento dei congedi per malattia in Italia, basata sui contratti collettivi, con confronto con altri Paesi europei come la Romania, evidenziando differenze settoriali, limiti di assenza e problematiche burocratiche.

Il sistema dei congedi per malattia in Italia è regolamentato dai contratti collettivi nazionali, depositati presso il Cnel in circa mille esemplari, ma quelli effettivamente applicati sono molti meno, come spiega l'avvocato giuslavorista Mirko Vacca.

La gestione della malattia varia a seconda del settore: agricoltura e commercio sono tra i meno tutelati, mentre chimici, minatori e metalmeccanici godono di maggiori garanzie. Per gli operai agricoli a tempo determinato, ad esempio, è necessario aver maturato almeno 51 giornate di lavoro nell'anno precedente o in corso prima della malattia. L'Inps eroga il 50% della retribuzione dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo.

I primi tre giorni sono spesso non retribuiti, salvo quanto previsto dal contratto specifico. Nel settore metalmeccanico, il lavoratore in malattia percepisce l'indennizzo per tutti i giorni: i primi tre sono a carico dell'azienda, che spesso anticipa anche gli altri per poi essere rimborsata dall'Inps. Diverso è il caso dei dipendenti pubblici, per i quali la malattia è pagata integralmente dall'amministrazione. Il limite massimo di assenze per malattia è di 180 giorni; superata questa soglia, l'azienda può procedere al licenziamento.

In alcuni contratti il periodo di riferimento viene esteso a due anni: ad esempio, se un lavoratore cumula 140 giorni di assenza in un anno e 40 in quello successivo, si raggiunge il tetto e si rischia il licenziamento. Il cosiddetto foglio di malattia viene redatto dal medico curante, che lo trasmette telematicamente in due copie: una anonimizzata al datore di lavoro e una all'Inps per l'apertura della pratica.

Spesso il dipendente consegna una copia cartacea al datore per mantenere buoni rapporti, ma non è obbligatorio. Il sistema di accesso è rapido e funziona bene, secondo Massimo Puxeddu, presidente dei Caf della Cgil. Per prevenire abusi, sono previste visite fiscali con medici inviati dall'Inps.

Un problema recente è la carenza di medici di base: in molte località non sono disponibili e i lavoratori devono rivolgersi alla guardia medica, che però non rilascia certificati di malattia né li trasmette digitalmente, generando disagi. In Europa, i modelli sono molto eterogenei. In Romania, dal febbraio 2025, il primo giorno di malattia non è più retribuito per contrastare le assenze fraudolente, salvo eccezioni per ricoveri, emergenze e patologie croniche.

Il sistema rumeno è burocratico: per ottenere il certificato il lavoratore deve presentare una dichiarazione del datore di lavoro che attesti i contributi versati e i giorni di malattia già utilizzati, oltre alla tessera sanitaria. Lo Stato non dispone di una banca dati unica. In altri Paesi, i primi giorni possono essere retribuiti o meno, con diversi livelli di digitalizzazione e complessità amministrativa.

La panoramica mostra come ogni nazione cerchi di bilanciare tutela del lavoratore e controllo degli abusi, con soluzioni che spaziano dalla piena copertura fin dal primo giorno a periodi di carenza non retribuiti





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