Malaysian Interior Minister Saifuddin Nasution Ismail reveals military infrastructure was used by a Sabah-based syndicate for 21 transactions totaling 156 million ringgit.

Le strutture dell'Aeronautica Militare malese sono state coinvolte in un'operazione di traffico di stupefacenti di straordinaria entità, trasportando illegalmente almeno tre tonnellate metriche di droga negli ultimi anni. Questa rivelazione shock è stata fatta dal Ministro degli Affari Interni malese, Saifuddin Nasution Ismail, durante un'intervento parlamentare giovedì, in un contesto di indagine allargata su un cartello criminale.

Dettagli Operativi e Trasporto Illegale

Le autorità hanno identificato con precisione ventuno transazioni distinte, risalenti ad agosto 2024. Questi dati dimostrano come le infrastrutture dell'aeronautica militare, incluse specifiche "strutture aeronautiche", siano state utilizzate per movimentare sostanze stupefacenti per un valore totale di 156 milioni di ringgit. Tale importo corrisponde a circa 37,91 milioni di dollari USA, evidenziando la gravità economica del crimine organizzato coinvolto.

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Il trasporto della droga era gestito da due cellule criminali con sede nello stato malese di Sabah, situato sull'isola del Borneo. Il Ministro Saifuddin Nasution Ismail ha precisato di non aver specificato se le strutture menzionate includessero basi aeree fisiche o velivoli, ma ha confermato l'uso sistematico delle risorse militari per facilitare le operazioni di contrabbando su larga scala.

Arresti e Sequestri Rilevanti

L'operazione ha portato al fermo di dodici individui, suddivisi tra sei civili e sette membri dell'aeronautica militare. Tra questi ultimi vi sono anche cinque ufficiali, segno di un'infiltrazione significativa all'interno della catena di comando o delle strutture operative. Gli arresti sono stati eseguiti durante due distinte operazioni di polizia svoltesi rispettivamente il 17 e il 19 novembre, a seguito di un'indagine preliminare avviata già nel gennaio di quest'anno.

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Oltre agli arresti, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 100 chilogrammi di metanfetamina e confiscato tre veicoli. I primi sospetti sono emersi durante un'ispezione di routine presso la base aerea di Subang, ubicata a circa 20 chilometri da Kuala Lumpur. Durante il controllo, la polizia ha scoperto stupefacenti nascosti in cinque valigie e una scatola, evento che ha innescato una serie di retate più ampie.

Impatto sulle Istituzioni e Prossimi Passi

Il Ministro degli Affari Interni ha dichiarato solennemente al Parlamento che non si tratta semplicemente di un grave reato penale, ma di un'azione che potrebbe minare l'integrità delle istituzioni di sicurezza e difesa nazionali. La scoperta ha sollevato gravi interrogativi sulla capacità di controllo interno e sulla fiducia pubblica nelle forze armate, costringendo il governo a prendere misure decisive per ripristinare la credibilità delle strutture coinvolte.

Giovedì, Saifuddin Nasution Ismail ha annunciato che le autorità stanno ampliando l'ambito delle indagini per comprendere meglio la struttura di questa rete di criminalità organizzata, da lui descritta come ben consolidata. L'obiettivo è smantellare completamente la gerarchia del syndicate per impedire futuri abusi delle infrastrutture militari a scopi illeciti.

Il capo dell'organizzazione criminale è già stato identificato dalle autorità investigative e si prevede che il suo arresto avvenga a breve. Questa mossa rappresenta un passaggio cruciale nella lotta alla droga, poiché la rimozione della leadership potrebbe destabilizzare le operazioni delle cellule criminali di Sabah e ridurre il flusso di sostanze stupefacenti attraverso le rotte aeree malese.