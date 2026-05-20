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Malconci attivisti libanesi in Palestina fermati dalla marina militare israeliana a bordo della GlobalSumud flotilla

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Malconci attivisti libanesi in Palestina fermati dalla marina militare israeliana a bordo della GlobalSumud flotilla
Global Sumud FlotillaIdfIsraele
📆5/20/2026 9:09 AM
📰Agenzia_Ansa
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Ottantasette attivisti libanesi a bordo della Global Sumud Flotilla, fermati dall'Idf e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame.

Ottantasette attivisti, a bordo della Global Sumud Flotilla fermati dalla Idf e diretti in Israele , hanno iniziato uno sciopero della fame . In un post pubblicato su un noto sito, la flottiglia ha affermato che, per la seconda volta in tre settimane, l'esercito israeliano, che si autodefinisce 'l'esercito più morale', ha "rapito i loro compagni in acque internazionali".

La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l' "atto di pirateria". I fermati dalla marina militare israeliana stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Lo conferma all'ANSA il portavoce di l'Organizzazione Giudaica per i Diritti e la Giustizia (Adalah), che assiste legalmente in Israele i partecipanti della missione e che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati.

Il team legale di Adalah contesterà la legalità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia

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