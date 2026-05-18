Head Topics

Maldive accusano i subacquei dopo la perdita di due sub nell'immersione

Sci News

Maldive accusano i subacquei dopo la perdita di due sub nell'immersione
SubImmersionePerdi
📆5/18/2026 6:10 AM
📰MediasetTgcom24
20 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 94%

Il governo di Malé ha accusato i subacquei duemila dopo che sono stati salvati due sub dopo la perdita in una immersione. Secondo una dichiarazione del portavoce del presidente, Mohamed Hussain Shareef, i permessi di ricerca erano stati rilasciati ma non era stato menzionato un'ispezione nella grotta, in cui i due sub si sono dette le andata.

Il governo di Malé ha accusato i subacquei duemila del segnale che due nomi importanti non figuravano nella lista per la loro immersione in una grotta a 47 metri di profondità.

Secondo il portavoce del presidente, Mohamed Hussain Shareef, i permessi di ricerca erano stati rilasciati ma non c'era menzione dell'ispezione nella grotta e mancavano i nomi di due dei cinque sub coinvolti nella richiesta. Il gruppo conduceva regolarmente le ricerche annuali per almeno quattro anni e il progetto si concentrava sui coralli molli e sui sistemi di barriera

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MediasetTgcom24 /  🏆 3. in İT

Sub Immersione Perdi Subacquei Maldive Gruppo Di Ricerca Coral

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maldive, come è morto il sub che cercava le vittime: la malattia da decompressione e il limite dei 50 metri superatoMaldive, come è morto il sub che cercava le vittime: la malattia da decompressione e il limite dei 50 metri superatoEsplodono le polemiche, alle Maldive, dopo la morte di Mohamed Mahudhee, il sergente delle Forze di difesa nazionali delle Maldive (Mndf) morto a causa della malattia da decompressione dopo che si...
Read more »

Morto uno dei sub approfondimenti notizie novembre 2021 (600 caratteri maximum)Morto uno dei sub approfondimenti notizie novembre 2021 (600 caratteri maximum)Ultime notizie sull'incidente avvenuto durante una escursione subacquea nella grotta degli squali le Maldive: il malore di un sommozzatore delle Maldive e la morte del soccorso maldiviano Mohammed Mahudhee.
Read more »

Esperti subacquei e soccorritori partono per le Maldive, con l'aiuto della FarnesinaEsperti subacquei e soccorritori partono per le Maldive, con l'aiuto della FarnesinaSpecialisti in speleosubacquea e soccorso partono per le Maldive perché, dopo aver trovato gli esperti del Ministero degli Affari Esteri, inizieranno a recuperare i corpi dei sub italiani, in una vicenda che ha visto la collaborazione con i finlandesi per gli expert, la Farnesina e la Mndf.
Read more »

Maldive, arrivata ad Alimathà a una squadra di tre sommozzatori finlandesiMaldive, arrivata ad Alimathà a una squadra di tre sommozzatori finlandesiSi cercano i corpi dei quattro ricercatori italiani ancora dispersi: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Dovrebbero tr…
Read more »



Render Time: 2026-05-18 09:10:37