Il governo di Malé ha accusato i subacquei duemila dopo che sono stati salvati due sub dopo la perdita in una immersione. Secondo una dichiarazione del portavoce del presidente, Mohamed Hussain Shareef, i permessi di ricerca erano stati rilasciati ma non era stato menzionato un'ispezione nella grotta, in cui i due sub si sono dette le andata.

Il governo di Malé ha accusato i subacquei duemila del segnale che due nomi importanti non figuravano nella lista per la loro immersione in una grotta a 47 metri di profondità.

Secondo il portavoce del presidente, Mohamed Hussain Shareef, i permessi di ricerca erano stati rilasciati ma non c'era menzione dell'ispezione nella grotta e mancavano i nomi di due dei cinque sub coinvolti nella richiesta. Il gruppo conduceva regolarmente le ricerche annuali per almeno quattro anni e il progetto si concentrava sui coralli molli e sui sistemi di barriera





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