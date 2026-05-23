Maldive, chi è il testimoniere chiave e cosa ha rivelato?

Maldive, chi è il testimone chiave e cosa ha rivelato: il ruolo di Montefalcone, gli appunti cruciali e l'immersione 'non autorizzata dall'università' Vanin ha inoltre fornito l'elenco completo degli studenti e dottorandi presenti quel giorno a bordo della Duke of York, che saranno sentiti nei prossimi giorni. L'esperto è stato sentito dalla squadra mobile di Genova come testimone nell'ambito dell'inchiesta sulla morte dei cinque subacquei nella grotta di Hekunu Kandu, nell'atollo di Vaavu alle Maldive.

Maldive , chi è il testimone chiave e cosa ha rivelato: il ruolo di Montefalcone, gli appunti cruciali e l'immersione 'non autorizzata dall' università ' Vanin ha inoltre fornito l'elenco completo degli studenti e dottorandi presenti quel giorno a bordo della Duke of York, che saranno sentiti nei prossimi giorni.

L'esperto è stato sentito dalla squadra mobile di Genova come testimone nell'ambito dell'inchiesta sulla morte dei cinque subacquei nella grotta di Hekunu Kandu, nell'atollo di Vaavu alle Maldive. Il fascicolo, aperto per omicidio colposo contro ignoti, è coordinato dalla procura di Roma. Il professore, docente del Distav dell'Università di Genova, si è presentato spontaneamente in questura.

Tra i materiali consegnati anche due blocchi di appunti che, secondo gli inquirenti, potrebbero contenere calcoli o elementi utili a chiarire le finalità e le modalità tecniche dell'immersione fatale. Vanin ha inoltre fornito l'elenco completo degli studenti e dottorandi presenti quel giorno a bordo della Duke of York, che saranno sentiti nei prossimi giorni.

Negli investigatori Vanin ha dichiarato che si trattava di una 'crociera scientifica, non ricreativa', precisando che lui e i colleghi erano presenti per ragioni di ricerca: lui per lo studio degli insetti, Montefalcone e gli altri per i coralli. Ha quindi chiarito che sia lui sia la collega avevano chiesto all'ateneo di riconoscere formalmente la missione, stipulando però contratti individuali — come privati — con la compagnia Albatros.

Secondo quanto riferito dal docente, l'università non avrebbe in ogni caso autorizzato le immersioni. Una circostanza che si intreccia con la posizione ufficiale del Distav, che fin dalle prime ore aveva precisato come tra l'altro... Altro due docenti dell'ateneo genovese — che ricoprono posizioni specifiche all'interno del dipartimento ma che non erano presenti alle Maldive — hanno spiegato agli inquirenti il funzionamento delle cosiddette 'crociere scientifiche' e il sistema delle autorizzazioni.

Elementi che potranno trovare riscontro anche nell'analisi dello scambio di comunicazioni tra Montefalcone e i vertici del Distav, e nel 'piano di missione' che specifica l'incarico scientifico affidato alla professoressa





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