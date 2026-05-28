Maldive in lutto per la scomparsa di Federico Gualtieri: la città di Omegna si stringe around la famiglia

La città di Omegna è in lutto per la scomparsa di Federico Gualtieri, giovane sub morto durante un'immersione. Il sindaco Berio ha espresso la vicinanza della città alla famiglia di Federico, sottolineando che il lutto cittadino non è un atto formale, ma un gesto che interpreta il sentimento unanime della comunità. Intanto, l'Italia si mostra sensibile alle tragedie che colpiscono il mondo, ma sempre più stanca di fronte alla moltitudine di problemi che affliggono il pianeta. L'attore Francesco Pannofino ha lanciato un appello per l'UNHCR, invitando gli italiani a tornare a sentire le tragedie degli altri.

Le Maldive sono in lutto per la scomparsa di Federico Gualtieri , giovane sub morto durante un'immersione. La città di Omegna ha proclamato il lutto cittadino per rendere omaggio al ragazzo.

Il sindaco Berio ha espresso la vicinanza della città alla famiglia di Federico, sottolineando che il lutto cittadino non è un atto formale, ma un gesto che interpreta il sentimento unanime della comunità. Intanto, l'Italia si mostra sensibile alle tragedie che colpiscono il mondo, ma sempre più stanca di fronte alla moltitudine di problemi che affliggono il pianeta. L'attore Francesco Pannofino ha lanciato un appello per l'UNHCR, invitando gli italiani a tornare a sentire le tragedie degli altri





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