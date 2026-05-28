Il sindaco di Omegna, Berio, ha espresso la più profonda vicinanza alla famiglia del giovane sub scomparso durante un'immersione. La città di Omegna si stringe attorno alla famiglia e condivide il dolore della sua famiglia.

Maldive, lacrime e dolore ai funerali di Federico Gualtieri . Il sindaco di Omegna , Berio, ha espresso la più profonda vicinanza alla famiglia del giovane sub scomparso durante un'immersione.

La città di Omegna si stringe attorno alla famiglia e condivide il dolore della sua famiglia. Intanto, gli italiani sensibili ma sempre più stanchi, si chiedono se il loro appello per l'Unhcr possa far tornare a sentire. Un uomo abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada e appicca il fuoco, viene incastrato grazie alle telecamere nascoste. La tradizione popolare prevede il meteo da incubo per i prossimi 40 giorni a Roma.

I festeggiamenti della coppa Italia hanno fermato il torneo di Internazionali di Roma a causa del fumo all'Olimpico. Diletta Leotta ha una villa da sogno sul Garda per 5 milioni di euro, con sette camere vista lago e piscina a sfioro. Andrea Sempio ha svelato le sue agende segrete, scrivendo 'Fotina di c. Ne rubai di più belle'.

Maria Carmela D'Angelo è morta la regina dei dolci, si è lanciata nel vuoto dopo l'incidente in pasticceria che l'aveva sfigurata. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo il doppio incidente con il suv senza fermarsi e le foto dei passanti. Alex Pineschi è stato ucciso in battaglia in Ucraina, ex alpino che aveva combattuto anche in Iraq contro l'Isis.

I resti di Daniela Ruggi sono stati ritrovati in una torre, il fratello aveva denunciato: 'Dovevo preoccuparmi per lei, mai le avrei fatto del male'. Jannik Sinner dopo la sconfitta: 'Nel terzo set non avevo più energie. Non sono un robot: non gioco più fino a Wimbledon'. Gerry Scotti si è sposato in segreto con Gabriella Perino dopo 15 anni insieme.

'Alle nozze c'erano solo loro, senza figli, parenti e amici'. I palinsesti Rai estate, daytime, presentano Manuela Moreno a La Vita in Diretta, il debutto di Vittorio Brumotti e Fabrizio Bracconeri e il ritorno di Pino Insegno. La bambina risucchiata dal bocchettone dell'idromassaggio è in terapia intensiva. Il titolare del residence: 'Non ci diamo pace'.

Jill Biden rompe il silenzio: 'Temevo che mio marito Joe stesse avendo un ictus. Mi chiese se avesse fatto un casino, gli sussurrai di sì'. Dalila Di Lazzaro: 'Amante a mia insaputa per 5 anni, una sera è spuntata la sua compagna con un coltello in mano'. Il treno Alta Velocità Milano-Roma è fermo a Reggio Emilia, i passeggeri sono bloccati senza aria condizionata, malori e intervento delle ambulanze.

Il Quirinale nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui il patron di Crai, il Ceo di Enervit e la 'regina del limoncello'. Martina Carbonaro è stata uccisa un anno fa dall'ex fidanzato, la rabbia della mamma: 'Sedia elettrica per l'assassino di mia figlia'. È stata emessa l'allerta rossa per il caldo, con temperature record e notti tropicali. Sette morti a Parigi.

Park Chan Wook lavora a un western alla Leone, da giovane provava rabbia, ora preoccupazione





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