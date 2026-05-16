Maldive: un sub deceduto mentre cercava dei corpi di italiani scomparsi

Un dramma subacqueo ha colpito le Maldive, causando la morte di quattro persone, tra cui due sub esperti e una donna. Un sub si è immerso per ricercare i corpi dei sopravvissuti dopo una strage subabquea.

I media delle Maldive dichiarano il sub delle forze armate delle Maldive deceduto dopo che l'equipaggio si era immerso nella ricerca dei corpi di quattro italiani scomparsi a causa di una strage subacquea che ha causato la mortale combinazione di gas nei gruppi idrogeno delle bombole dei sub e un errore umano.

Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Tajani, l'ex sottosegretario alle Infrastrutture, ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero dei corpi e di fornire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che ora dovranno rientrare in Italia. Su richiesta della Farnesina, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti.

L'ultimo yacht a bordo dei 25 turisti, lo 'Duke of York', ha appena raggiunto la capitale Malé. A bordo se ne trovano otto sommozzatori maldiviani alternati nelle operazioni di recupero. Nel frattempo, il ministro del Turismo ha dichiarato che la licenza di esercizio della 'MV Duke of York', la safari boat dei sub scomparsi, è stata sospesa a causa dell'incidente.

Lo rende noto la stampa locale, il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell'incidente. Si prevede che gli esperti di sub e gli esperti in recupero abbiano inizio presto a partecipare alle operazioni di recupero dei corpi





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