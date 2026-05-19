Maldove: identificati i corpi dei quattro sub italiani - Rimpatriata la salma di Benedetti

Maldove identificati i corpi dei quattro sub italiani: si trovano nel secondo ambiente della grotta. Rimpatriata la salma di Benedetti. No a chi vuole strumentalizzare il dolore di Modena. Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026 reagisce alla politica di chi soffia sul fuoco dopo il dramma di sabato 16 maggio. Le priorità? Rafforzare coesione sociale, inclusione e sostegno alle fragilità.

Maldive identificati i corpi dei quattro sub italiani:'Si trovano nel secondo ambiente della grotta'. Rimpatriata la salma di Benedetti'No a chi vuole strumentalizzare il dolore di Modena':la Capitale italiana del volontariato 2026 reagisce alla politica di chi soffia sul fuoco dopo il dramma di sabato 16 maggio.

Chiara Tommasini, presidente dei 49 Centri di servizio volontariato italiani, e Alberto Caldana per il locale Csv Terre Estensi:'Le priorità? Rafforzare coesione sociale, inclusione e sostegno alle fragilità'



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