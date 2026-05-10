Malen Impresevoli Nella Roma, CorseDa Primo Piano

Questo article descrive i progressi e gli errori commessi da Malen durante la partita Roma-Inter, in Serie A. Mostra la sua capacità di creare superiorità nella trequarti alla seconda rispetto all'avversario, ma anche le sue miserie alla fase difensiva. Inizialmente, non riesce a neutralizzare l’attacco giallorosso, ma mostra grande impignorabilità finale prima dell’avvento di Suzuki.

Non può nulla quando si vede arrivare Malen a tu per tu in occasione dello 0-1, ma si riscatta nel secondo tempo compiendo un doppio miracolo sull’olandese.

Con i suoi lanci riesce spesso a mettere Valeri e Strefezza nelle condizioni di inventare qualcosa. Prende tre gol, ma è tra i migliori nonostante qualche sbavatura finale. Un po’ in apprensione sui movimenti di Malen e Dybala, fatica quando è chiamato a neutralizzare l’attacco giallorosso dalle sue parti. Non impeccabile nell’azione del vantaggio della Roma, con Malen che gli sbuca alle spalle e s’invola verso la porta.

Nell’area avversaria, invece, è in posizione irregolare e impatta sull’azione del gol annullato a Pellegrino. Salva almeno su Pisilli a un quarto d’ora dalla fine e alla fine pone rimedio al pasticcio di Suzuki





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