Malen supera Balotelli, torna a segno in rimonta contro Parma

Una stagione da dimenticare per l'attaccante giallorosso, che rischiava di uscire dal campo mangiandosi le mani per almeno due occasioni sciupate. Invece, alla fine, la firma sulla rocambolesca rimonta ai danni del Parma è ancora sua, indelebile.appena 4 in meno di Lautaro Martinez , che è in testa alla classifica cannonieri. E chissà quanti ne avrebbe potuti fare giocando dall'inizio dell'anno, viene da pensare. Sta di fatto che, pur essendo arrivato solamente a gennaio a Roma, può già pensare addirittura di diventare capocannoniere. Cifre che gli hanno permesso, questo pomeriggio, di superare anche un record che apparteneva a Mario Balotelli.

Una stagione da dimenticare per l'attaccante giallorosso, che rischiava di uscire dal campo mangiandosi le mani per almeno due occasioni sciupate. Invece, alla fine, la firma sulla rocambolesca rimonta ai danni del Parma è ancora sua, indelebile.appena 4 in meno di Lautaro Martinez , che è in testa alla classifica cannonieri.

E chissà quanti ne avrebbe potuti fare giocando dall'inizio dell'anno, viene da pensare. Sta di fatto che, pur essendo arrivato solamente a gennaio a Roma, può già pensare addirittura di diventare capocannoniere. Cifre che gli hanno permesso, questo pomeriggio, di superare anche un record che apparteneva a Mario Balotelli. Il centravanti italiano infatti ai tempi del Milan, nella stagione 2012/13 ne mise in fila 12 in 13 presenze, arrivando nel mercato invernale.

Malen, contando solo il campionato, è a 13 in 16 match. Non solo: i suoi numeri in Europa sonoSolamente Kane come Malen in Europa: dal debutto in A dell'olandese 13 gol segnati per entrambi. Tare confida in Modric, Dybala prepara i saluti, Percassi rimanda Palladino: le top news delle 22Roma, Gasperini scherza"Dopo il 2-1 pensavo alla Conference. Grande rimonta"Editoriale di Luca Calamai Vlahovic avvicina la Juve alla Champions ma è pronto ad andarsene.

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