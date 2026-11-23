Il primo ministro malese Anwar Ibrahim ribadisce la collaborazione con la Birmania per il rimpatrio dei rifugiati Rohingya, citando la sentenza dell'ONU sul genocidio e i costi per la Malesia.

Il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha annunciato che la Malesia continuerà a collaborare strettamente con il governo sostenuto dai militari della Birmania per il rimpatrio dei rifugiati. Questa decisione è stata resa pubblica martedì 24 novembre, a seguito di una sentenza storica della massima corte delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia, che ha stabilito che la repressione del 2017 condotta dalle forze di sicurezza birmane contro la minoranza etnica Rohingya ha rappresentato un atto di genocidio.

Posizione di Anwar Ibrahim sulla collaborazione con la Birmania

Anwar Ibrahim ha chiarito che i suoi recenti incontri con Min Aung Hlaing, l'ex capo della giunta militare birmana ora seduto come presidente, rientrano in una strategia volta a tutelare gli interessi nazionali della Malesia. Il leader malese ha sottolineato che tale approccio è perfettamente allineato con l'obiettivo della sentenza della Corte internazionale di giustizia, che mira a garantire un ritorno sicuro e dignitoso per le persone fuggite dalla persecuzione nel loro paese d'origine.

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Il premier ha giustificato la sua diplomazia affermando che ha portato risultati concreti, rispondendo alle critiche di alcuni gruppi per i diritti umani che temevano di legittimare il regime birmano. Ha dichiarato al parlamento malese che le autorità di Myanmar hanno fornito rassicurazioni esplicite che le persone rimpatriate non subiranno danni, ribadendo che la Malesia non ha abbandonato il principio di sostenere i diritti del popolo birmano.

Impatto finanziario e situazione dei rifugiati in Malesia

La Malesia ha espresso una crescente frustrazione per la presenza di rifugiati nel suo territorio, descrivendo la situazione come un onere finanziario e un rischio per la sicurezza pubblica. Secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) aggiornati ad agosto, nel paese risiedono 225.740 rifugiati e richiedenti asilo registrati, di cui circa il 90% proveniva dalla Birmania.

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Anwar Ibrahim ha ammesso che molti dei richiedenti asilo presenti in Malesia sono vittime di atrocità commesse dal regime di Myanmar, ma ha espresso la necessità di trovare una soluzione pratica al problema. Ha spiegato che la Malesia non può più permettersi di ospitare un numero così elevato di rifugiati e che i tentativi di reinsediamento in paesi terzi non hanno finora dato i risultati sperati, creando un punto morto diplomatico.

Pianificazione dei rimpatri e resistenza di Turchia

Per quanto riguarda i rimpatri, la Malesia ha già inviato oltre 10.000 cittadini birmani nel loro paese dall'inizio dell'anno, anche se non è chiaro se tra questi vi siano stati rifugiati Rohingya. Il primo ministro ha confermato che la Malesia prevede di rimpatriare un ulteriore gruppo di 1.500 nazionali birmani tra il 6 e il 7 dicembre, utilizzando tre navi della marina forniti dal governo di Myanmar.

Parallelamente, Anwar Ibrahim ha rivelato che la Turchia ha dichiarato di non essere pronta a considerare la richiesta della Malesia di reinsediare i rifugiati Rohingya. Questa dichiarazione segue la smentita ufficiale di Ankara riguardante l'accoglienza di circa 10.000 rifugiati attualmente viventi nel Sudest asiatico. La Malesia aveva proposto un programma di formazione professionale per il reinsediamento, ma questa iniziativa è stata successivamente rimossa dalla pagina Facebook del vice primo ministro Ahmad Zahid Hamidi senza alcuna spiegazione pubblica.

Conseguenze della posizione turca e prospettive future

Il rifiuto della Turchia è stato motivato dal fatto che Ankara ospita già circa 4 milioni di rifugiati provenienti da altre nazioni, il che le impedisce di assumersi ulteriori responsabilità immediate. Il premier malese ha confermato che la controparte turca ha dichiarato fermamente di non essere in condizioni di accogliere nuovi arrivi in questo momento, lasciando la Malesia a gestire la pressione demografica e economica interna.

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Nonostante le difficoltà nei rimpatri in Turchia, Anwar Ibrahim ha reiteratedo il sostegno del suo governo a un piano di pace mediato dall'Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico (ASEAN) tra i militari birmani e la comunità internazionale. Questa strategia multilaterale rappresenta l'alternativa diplomatica alla pressione unilaterale, sebbene la collaborazione diretta con il presidente Min Aung Hlaing continui a essere il canale principale per risolvere la questione del rimpatrio dei cittadini birmani presenti in Malesia.