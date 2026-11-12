Malesia: Najib Razak agli arresti domiciliari con regole severe

L'ex premier malese Najib Razak inizia gli arresti domiciliari a Kuala Lumpur. Il ministro dell'Interno illustra le restrittive condizioni e le severe conseguenze in caso di violazione delle regole imposte.

Il ministro degli Affari Interni Saifuddin Nasution Ismail ha dichiarato ufficialmente che l'ex primo ministro malese Najib Razak può essere rimpatriato in carcere se violerà le condizioni dei suoi arresti domiciliari. La decisione, comunicata giovedì al parlamento, chiarisce che qualsiasi inosservanza delle regole imposte comporterà un immediato trasferimento alla prigione di Kajang o in un altra struttura penitenziaria determinata dal commissario generale.

Dettagli sul trasferimento e condizioni imposte

Najib, che ha ricoperto la carica di primo ministro dal 2009 al 2018, è stato trasferito martedì dalla sua cella al suo domicilio a Kuala Lumpur per scontare il resto della pena. Questo trasferimento avviene dopo che il re Sultan Ibrahim aveva concesso una grazia reale a settembre, permettendo all'ex leader di completare la sua condanna sotto supervisione domiciliare.

Also read Alta Corte Malesia approva arresti domiciliari per ex premier Najib Razak

Prima di questa decisione, Najib aveva trascorso quattro anni in prigione dopo essere stato condannato per corruzione legata all'appropriazione indebita di fondi da parte dello stato attraverso il fondo di investimento 1Malaysia Development Berhad. La grazia reale rappresenta il secondo atto di clemenza ricevuto da Najib, dopo che il precedente re aveva già dimezzato la sua pena originale di dodici anni nel 2024.

Restrizioni personali e limiti di comunicazione

Le regole stringenti imposte a Najib, 73 anni, permettono la coabitazione con i familiari più stretti, inclusi i figli, le nuore, i generi e i nipoti. Tuttavia, al suo ex proprietario della casa non è permesso rilasciare dichiarazioni pubbliche attraverso la stampa o i social media, una misura che mira a limitare la sua influenza politica diretta.

Advertisement

Inoltre, l'ex premier è severamente proibito di partecipare ad assembramenti pubblici o svolgere qualsiasi attività politica. L'uso di telefoni o altri dispositivi di telecomunicazione è anch'esso vietato, salvo quando autorizzato specificamente dal Dipartimento penitenziario. Le visite saranno concesse esclusivamente previa autorizzazione scritta, garantendo un controllo rigoroso sui contatti esterni.

Appelli respinti e contesto legale del caso 1MDB

Il ministro Saifuddin Nasution Ismail ha confermato di aver respinto un appello da parte di Najib per aggiungere una seconda residenza dove poter scontare la pena. Nonostante il rifiuto, il ministero sta considerando diverse altre richieste avanzate dall'ex premier, dimostrando un equilibrio tra rigore legale e concessioni limitate.

La vicenda del 1MDB ha visto almeno quattro punti cinque miliardi di dollari statunitensi sottratti attraverso uno schema complesso e globale, secondo gli investigatori americani. Più di un miliardo di dollari è stato trovato in conti collegati a Najib. L'ex premier ha sempre negato qualsiasi wrongdoing, sostenendo di essere stato un capro espiatorio per lo scandalo, mentre affronta un'ulteriore condanna a quindici anni per un altro caso legato al 1MDB che sta attualmente appellando.