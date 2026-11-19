Analisi rivela come il Corpo africano russo abbia intensificato l'uso di droni ZALA Lancet in Mali, raddoppiando gli attacchi aerei e causando un forte aumento delle vittime civili da aprile.

Le truppe dell' Africa Corps, unità paramilitare russa attiva in Mali, hanno intensificato significativamente l'impiego di droni suicide di nuova generazione nel corso dell'anno corrente. Questa escalation operativa mira a recuperare il terreno perduto in aprile, quando i ribelli islamisti e separatisti hanno lanciato una massiccia offensiva che ha destabilizzato il controllo governativo nella regione.

Una recente analisi, condivisa con Reuters e prodotta dal Conflict Insights Group, organizzazione di ricerca statunitense, evidenzia come l'Africa Corps stia adottando con maggiore frequenza il drone d'attacco a senso unico noto come ZALA Lancet. L'analisi ha rilevato che il ritmo complessivo degli attacchi aerei e dei droni nel Paese è più che raddoppiato, registrando un aumento delle vittime civili di quasi il 150% rispetto ai dati precedenti.

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Modifica tattica dopo la crisi di aprile

L'Africa Corps, un'unità che opera sotto l'egida del Ministero della Difesa russo, conta circa 2.500 uomini che combattono a fianco del governo militare di transizione del Mali contro vari gruppi ribelli. Questi gruppi includono separatisti e militanti affiliati ad al-Qaeda e allo Stato Islamico, con cui i ribelli hanno stretto un'alleanza tattica. Nell'aprile scorso, queste forze hanno lanciato un'offensiva coordinata in tutto il Paese, conquistando diverse città e uccidendo il ministro della Difesa del Mali nella sua abitazione vicino alla capitale.

Malgré il supporto straniero sostenuto, le forze guidate dai Tuareg dell'Azawad Liberation Front e il Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin controllano vaste aree di territorio. Dopo il ritiro delle forze francesi e delle unità delle Nazioni Unite, il Mali si è rivolto alla Russia, inizialmente sostenuta dal Gruppo Wagner, che è stato sostituito dall'Africa Corps l'anno scorso.

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Impatto umano e conseguenze strategiche

Secondo i dati forniti dal Conflict Insights Group, citando le informazioni di ACLED, un osservatore dei conflitti, i bombardamenti aerei registrati in Mali sono aumentati da una media inferiore a sette a settimana a quasi sedici a settimana dopo aprile. Parallelamente, il numero di vittime causate da questi attacchi è salito da circa venticinque a oltre sessanta a settimana. Il gruppo ha identificato almeno dieci attacchi con droni dell'Africa Corps in cui il ZALA Lancet è stato utilizzato in tandem con droni di sorveglianza prodotti dalla stessa ZALA Aero.

Justin Lynch, direttore generale del Conflict Insights Group, ha dichiarato che l'impiego di questi droni sta trasformando il Mali in una dimostrazione per la vendita di armi suicide, con civili che pagano un prezzo elevatissimo. L'analisi suggerisce che l'aumento delle vittime civili potrebbe, controproducentemente, rafforzare il reclutamento per gli insorti islamisti a lungo termine.

Nuove piattaforme aeree e contesto operativo

Oltre al ZALA Lancet, altri osservatori dei conflitti hanno riportato l'uso occasionale del drone iraniano Shahed e delle sue versioni prodotte in Russia, note come Garpiya-A1 e Geran-2. Tuttavia, l'introduzione del Lancet rappresenta l'aggiunta più significativa alle capacità aeree russe nel teatro maliota. L'impiego congiunto di droni d'attacco e di ricognizione segnala una sofisticazione crescente nella conduzione delle operazioni militari.

Nonostante le forze russe e maliane abbiano riconquistato parte del territorio sequestrato, le cifre continuano a indicare un'escalation della violenza. Le nuove tattiche operative, caratterizzate da un aumento drastico della frequenza degli attacchi aerei, pongono interrogativi gravi sulle conseguenze umanitarie e sulla stabilità futura della regione del Sahel.