Un tribunale maliano ha condannato Yann Vezilier, un francese accusato di aver tramato contro il governo militare di Assimi Goita. La sentenza aggravia le già tese relazioni tra Bamako e Parigi.

Un cittadino francese accusato dal governo militare del Mali di essere coinvolto in un complotto per destabilizzare il paese lo scorso anno è stato condannato a venti anni di carcere.

La sentenza, emessa nella tarda serata di giovedì, rappresenta l'ultimo atto di una vicenda che ha gravemente deteriorato i rapporti diplomatici tra Bamako e Parigi. L'uomo, Yann Vezilier, dovrebbe scontare la pena in territorio maliano, stando a quanto riferito da una fonte familiare con la questione che ha parlato a condizione di anonimato. Il governo del Mali aveva annunciato l'arresto di Vezilier nell'agosto del 2023, insieme a due generali maliani, accusandolo di aver agito per conto dei servizi segreti francesi.

Secondo le autorità di Bamako, il suo compito era quello di mobilitare attori politici, esponenti della società civile e ufficiali militari contro il governo guidato dal colonnello Assimi Goita, salito al potere con i colpi di stato del 2020 e del 2021. La Francia ha sempre respinto con forza queste accuse, definendole infondate e denunciando una violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Il ministero degli Esteri francese, dopo la condanna, ha ribadito la versione dei fatti, asserendo che il proprio agente stava svolgendo una missione di cooperazione per la sicurezza e che non vi era alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in operazioni di destabilizzazione del Mali. Parallelamente, fonti diplomatiche francesi hanno espresso crescente preoccupazione per le condizioni di salute di Vezilier, che negli ultimi tempi si sarebbero aggravate.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di crescente instabilità politica e Sicurezza nel Sahel. Il Mali, da oltre un decennio, è alle prese con una ribellione islamista attiva soprattutto nelle regioni desertiche del nord e con una profonda crisi istituzionale che ha portato a due golpe in pochi mesi. Questa situazione ha creato un terreno fertile per le tensioni con l'ex potenza coloniale, la Francia, che ha guidato operazioni antiterrorismo nella regione comeServal e Barkhane.

Le relazioni bilaterali sono Toxic da tempo, ma le accuse di complotto e l'arresto di un cittadino francese hanno rappresentato un punto di non ritorno. La decisione di condannare Vezilier a una pena severa sembra voler consolidare la narrativa del governo militare, che spesso attribuisce le difficoltà del paese a ingerenze straniere.

Parallelamente, Parigi deve gestire un caso diplomatico delicato, cercando di proteggere un proprio cittadino senza concedere太容易 un riconoscimento de facto alle autorità di Bamako, con cui i contatti sono ridotti al minimo. La mancata risposta dei portavoce del governo e del ministero della Giustizia del Mali alle richieste di commento della Reuters sottolinea la sensibilità della questione e la chiusura delle autorità a un dialogo trasparente.

Questo episodio non è isolato, ma si colloca in una più ampia tendenza di riallineamento geopolitico nell'Africa occidentale. Sia il Burkina Faso che il Niger, anch'essi governati da giunte militari, hanno recentemente intensificato le loro critiche verso Parigi e hanno richiesto il ritiro delle truppe francesi, espandendo invece la cooperazione con altri attori, come la Russia.

Il caso Vezilier, quindi, simboleggia il tracino definitivo dell'influenza francese in una regione che ha visto il ciclo della Françafrique esaurirsi sotto i colpi dei nuovi nazionalismi militari e delle insurrezioni jihadiste. Resta da vedere se la lunga detenzione del cittadino francese potrà diventare una leva negoziale per un parziale riavvicinamento o se, al contrario, segnerà la chiusura definitiva di una pagina storica tra Bamako e Parigi





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