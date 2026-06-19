Malia e Sasha Obama rubano la scena all'inaugurazione del Presidential Center

Le figlie di Barack e Michelle Obama, ormai ventisei e venticinque anni, hanno sfilato con look personali e sofisticati all'evento di Chicago, dimostrando maturità e sicurezza. Mentre Malia prosegue la carriera di sceneggiatrice, Sasha mantiene un profilo basso, lontano dai riflettori.

Le figlie di Barack e Michelle Obama , Malia e Sasha, sono state le protagoniste indiscusse dell'inaugurazione dell' Obama Presidential Center a Chicago, un evento che ha richiamato migliaia di persone e star della musica come Bruce Springsteen e Stevie Wonder.

Le due sorelle, ormai ventisei e venticinque anni, hanno rubato la scena con i loro look sofisticati e molto personali, dimostrando una maturità e una sicurezza che pochi avrebbero immaginato quando erano le bambine con i cappottini colorati durante il primo insediamento alla Casa Bianca. Malia, la primogenita, lavora stabilmente come sceneggiatrice e regista a Los Angeles. Per evitare che la sua identità influenzi la critica, firma i suoi progetti con lo pseudonimo di...

(mancante nel testo originale, ma possiamo dire 'con un alias creativo'). Ha partecipato a festival prestigiosi come il Sundance, guadagnandosi riconoscimenti importanti. Barack Obama ha commentato con orgoglio: 'Le dissi che tutti avrebbero comunque capito chi fosse, ma lei è stata irremovibile. Voleva che il pubblico guardasse la sua opera senza pregiudizi.

' Sasha, invece, adotta un profilo più basso. A venticinque anni, si tiene lontana dai riflettori, ha conseguito una laurea e preferisce mantenere il massimo riserbo sulla carriera e la vita privata. Il padre l'ha descritta come 'una persona che non si lascia mai intimidire da titoli o credenziali'. Michelle Obama ha aggiunto di aver trasmesso alle figlie l'idea che intraprendere una carriera politica sarebbe stata 'una follia', e loro hanno seguito questa linea con grande determinazione.

La loro presenza sul palco ha attirato l'attenzione anche per i look scelti. Malia indossava un completo pantalone nero con bottoni dorati e finiture sfrangiate sulla giacca, abbinato a scarpe stringate bicolore in vernice bianca. Accanto a lei, Jill Biden aveva optato per un tailleur pastello con décolleté nude.

Sasha ha invece proposto una versione più fresca e rilassata: un top bianco che lasciava scoperte le spalle e una gonna coordinata, spezzati da una vistosa cintura marrone con grande fibbia circolare. Un look che ha mostrato la sua personalità vivace e indipendente, in linea con la volontà di non farsi condizionare dal peso del cognome che portano.

L'evento ha segnato un nuovo capitolo per la famiglia Obama, con le figlie che, pur restando ai margini del mondo politico, hanno dimostrato di saper brillare con luce propria





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