Malore a Milano: ricovero, dimissioni repentine e indagine per un incidente con SUV

Un malore a Milano ha portato una persona al Policlinico in stato confusionale. Dopo il ricovero, le dimissioni sono state repentine e si vocifera di un'indagine a carico della persona dopo un incidente con un SUV. La vicenda ha scatenato un dibattito sui social, tra chi deride e chi critica da dietro uno schermo. Tuttavia, alcuni personaggi televisivi hanno deciso di intervenire per chiedere rispetto, ricordando le proprie esperienze personali con l'ansia e i farmaci psicofarmaci. Belen Rodriguez potrebbe rischiare una denuncia per omissione di soccorso a seguito di due incidenti con il suo SUV senza fermarsi. Intanto, Caterina Balivo ha mostrato la sua casa elegante a Roma, con una libreria di design da 3mila euro, una vasca a incasso e una terrazza con vista sulla Capitale.

A Milano, un malore ha portato una persona al Policlinico in stato confusionale. Dopo il ricovero, le dimissioni sono state repentine e si vocifera di un'indagine a carico della persona dopo un incidente con un SUV .

La vicenda ha scatenato un dibattito sui social, tra chi deride e chi critica da dietro uno schermo. Tuttavia, alcuni personaggi televisivi hanno deciso di intervenire per chiedere rispetto, ricordando le proprie esperienze personali con l'ansia e i farmaci psicofarmaci. Belen Rodriguez potrebbe rischiare una denuncia per omissione di soccorso a seguito di due incidenti con il suo SUV senza fermarsi.

Intanto, Caterina Balivo ha mostrato la sua casa elegante a Roma, con una libreria di design da 3mila euro, una vasca a incasso e una terrazza con vista sulla Capitale





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