Malore fatale in montagna: escursionista muore a Cortino

Un escursionista è morto improvvisamente mentre percorreva i sentieri in località Macchiatornella, nel comune di Cortino, mentre stava effettuando una gita in montagna. La Centrale Operativa ha inviato l'elisoccorso dell'Aquila, che ha sbarcato sul posto il Tecnico di Elisoccorso del Cnsas e l'equipe medica del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 68enne residente nel Teramano non è potuto essere salvato.

Stava facendo un'escursione sui Monti della Laga, in provincia di Teramo, assieme a un amico. All'improvviso, mentre percorreva i sentieri in località Macchiatornella, nel comune di Cortino , un malore non gli ha lasciato scampo.

Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne residente nel Teramano. La Centrale Operativa ha inviato l'elisoccorso dell'Aquila. Nonostante il forte vento che ha reso estremamente complesse le manovre di volo, l'equipaggio è riuscito a sbarcare sul posto il Tecnico di Elisoccorso del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e l'equipe medica del 118.

Una volta raggiunto l'uomo, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state coordinate dal Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino. Oltre al personale del Cnsas e del 118, sono intervenuti sul luogo i carabinieri e i vigili del fuoco per gli adempimenti di rito e il supporto logistico





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Escursione Montagna Cortino Malore Elisoccorso Cnsas 118 Carabinieri Vigili Del Fuoco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Interruzione lunga causa pioggia, tensione sul CentraleLa pioggia ha causato una prolungata interruzione del torneo degli Internazionali d'Italia, creando tensione su alcuni campi. Sul Centrale, la rimozione non appropriata dei teloni ha lasciato il campo allagato, impedendo lo svolgimento delle partite. In molti hanno protestato all'incapacità degli organizzatori di proseguire i giochi.

Read more »

Milano, gli scontri pro Palestina alla Centrale: dieci misure cautelari«Blocchiamo tutto». Era questo lo slogan gridato il 22 settembre 2025 davanti alla...

Read more »

I cori dei tifosi di Inter e Lazio si sentono fortissimi, e 'disturbano' Rybakina sul CentraleQuando è iniziata la finale di Coppa Italia alle 21, i decibel si sono alzati parecchio anche sul campo del Foro Italico dove erano in corso i quarti di finale di Coppa Italia

Read more »

Malore fatale sul treno dell'Alta velocità, muore un passeggero: il convoglio fermato a CassinoUn passeggero del treno ad Alta Velocità che da Napoli era diretto a Torino...

Read more »