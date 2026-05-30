Malta: si votano le elezioni parlamentari con il partito laburista in testa

Le elezioni parlamentari a Malta si sono aperte sabato con i sondaggi che mostrano il partito laburista in testa. Il primo ministro Robert Abela ha indetto le elezioni anticipate a soli quattro anni dall'attuale mandato quinquennale, citando le sfide future per l'isola mediterranea.

Sabato si sono aperte le votazioni per le elezioni parlamentari a Malta , con i sondaggi che mostrano il partito laburista al governo in procinto di vincere un quarto mandato da record.

Il primo ministro Robert Abela ha indetto le elezioni anticipate a soli quattro anni dall'attuale mandato quinquennale, citando le sfide future per l'isola mediterranea derivanti dall'incertezza della situazione internazionale. L'economia di Malta è tra le più performanti dell'Unione europea, con una crescita del 4% lo scorso anno, un'inflazione bassa e nessuna disoccupazione reale. I prezzi dell'elettricità e del carburante sono stati congelati per la maggior parte dei 10 anni, rendendoli i più bassi d'Europa.

Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni sul fatto che il conflitto in Medio Oriente potrebbe far salire l'inflazione nel più piccolo Stato membro dell'Unione europea, che dipende dalle importazioni, e minare il turismo con l'aumento dei prezzi del carburante per l'aviazione. Vari sondaggi d'opinione hanno costantemente mostrato che il suo partito laburista è in procinto di ottenere una comoda maggioranza in parlamento, come ha fatto nel 2013, nel 2017 e nel 2022.

Mentre sei partiti politici sono sulla scheda elettorale, il partito laburista e il partito nazionalista centrista all'opposizione sono stati gli unici a entrare in parlamento dal 1966, con i partiti minori che hanno raccolto meno del 5% dei voti. Il Partito Nazionalista, guidato dal nuovo leader Alex Borg, ha lamentato che la forza dell'economia non si è tradotta in una migliore qualità della vita.

L'enorme afflusso di lavoratori immigrati nell'ultimo decennio ha sollevato anche questioni relative all'aumento degli affitti, al sovraffollamento e alla pressione sulle infrastrutture e sul servizio sanitario





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