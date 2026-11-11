Maltempo a La Spezia: esonda il torrente Lagora, scuole chiuse e allerta arancione

Il nubifragio a La Spezia fa esondare il torrente Lagora e allaga le strade. Giovedì 12 novembre scatta l'allerta arancione sul Levante ligure con tutte le scuole chiuse.

Un nubifragio ha colpito la provincia della Spezia, in Liguria, causando l'esondazione del torrente Lagora, strade allagate e la chiusura di tutte le scuole del capoluogo. Le piogge intense hanno scaricato fino a 180 millimetri di acqua sul territorio provinciale, mentre per giovedì 12 novembre è stata diramata l'allerta meteo arancione sul Levante ligure.

Secondo le informazioni disponibili, alle ore 17 le precipitazioni avevano raggiunto i 150 millimetri nel capoluogo e i 180 millimetri a Sarzana. Il maltempo ha provocato disagi diffusi, tra sottopassi impraticabili e viabilità interrotta in diverse zone della provincia.

Also read Pioggia e burrasca per 18 ore di fila: una tempesta atlantica investe l’Italia

Piogge intense e strade allagate nel Levante ligure

Le piogge hanno causato l'allagamento di diversi sottopassi a Sarzana, che al momento risultano impraticabili per il traffico. Il nubifragio ha provocato anche l'esondazione del torrente Lagora nel territorio della Spezia, con conseguenze dirette sulla viabilità cittadina.

Sulla costa l'acqua ha invaso la strada litoranea tra Lerici e San Terenzo, rendendo difficile la circolazione dei veicoli in quel tratto. Nell'entroterra, la provinciale 17 della Val Graveglia è stata interdetta al traffico in corrispondenza dei guadi, dove il livello dell'acqua ha reso pericoloso il transito.

Advertisement

Chiusura di scuole e polo universitario alla Spezia

Nel comune della Spezia il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, come misura precauzionale legata al maltempo. La decisione riguarda sia gli istituti scolastici sia il polo universitario e il conservatorio cittadino.

Lo stop alle lezioni è stato fissato per giovedì 12 novembre, giornata in cui è in vigore l'allerta arancione. La chiusura serve a tutelare studenti, docenti e personale durante le fasi più critiche del maltempo, quando gli spostamenti risultano più rischiosi.

Allerta arancione e Centro Operativo Comunale attivo

Il Centro Operativo Comunale della Spezia è stato attivato per monitorare l'evoluzione della situazione meteorologica e coordinare gli interventi sul territorio. L'allerta arancione sul Levante ligure entrerà in vigore a partire dalle ore 6 del mattino di giovedì 12 novembre.

Le autorità locali invitano a prestare attenzione agli spostamenti e a evitare i tratti stradali allagati o interdetti, in particolare i sottopassi di Sarzana, la litoranea tra Lerici e San Terenzo e la provinciale 17 della Val Graveglia, fino a nuovo aggiornamento sulla viabilità.