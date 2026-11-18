L'Abruzzo registra temperature 13 gradi sopra la media e allerta vento con raffiche fino a 140 km/h. Ecco le previsioni per la perturbazione che arriva giovedì.

Una ondata di calore eccezionale sta colpendo la regione Abruzzo, con termometri che hanno sfiorato i 28 gradi in alcune aree. Questa situazione meteorologica anomala, caratterizzata da una deviazione termica di 12-13 gradi rispetto alle medie stagionali, sta attirando l'attenzione degli esperti e della popolazione. L'elemento dominante in questa fase non è tanto il caldo, quanto la forte instabilità atmosferica associata al vento.

Dati Termici Anomali nell'Abruzzo

I valori registrati nelle ultime ore mostrano un clima decisamente fuori dalla norma per il periodo. A Pescara e San Giovanni Teatino, le temperature hanno superato i 26 gradi, evidenziando come il Garbino stia trasportando aria calda in modo significativo. L'esperto citato dalle autorità locali ha confermato che siamo circa 13 gradi sopra la media storica, un dato che indica un'eccezionalità climatica di rilievo. Questa condizione di caldo torrido si protrarrà fino a giovedì, quando arriverà il calo termico definitivo.

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Intensità delle Raffiche di Vento

La principale criticità immediata riguarda però la forza delle correnti atmosferiche, che stanno causando preoccupazione per la sicurezza. Le raffiche possono raggiungere velocità pericolose, con punte di 120-140 km/h sulle zone montuose dell'Appennino e di 70-100 km/h nelle vallate e in pianura. L'esperto De Palma ha sottolineato l'importanza di prestare massima attenzione soprattutto tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, quando l'instabilità è al suo picco. Questi venti, definiti quasi da uragano nelle zone di alta quota, rappresentano il fattore più destabilizzante della situazione attuale.

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Evolutione Meteo per Giovedì

La calma relativa sta per finire, poiché è prevista l'arrivo di una perturbazione meteorologica che cambierà drasticamente le condizioni atmosferiche. Già giovedì in serata, le piogge inizieranno a colpire principalmente le aree interne della regione, con possibili sconfinamenti verso la costa adriatica. Questo cambiamento porterà non solo precipitazioni, ma anche un netto calo termico, ponendo fine alla bolla di calore anomala che ha caratterizzato i giorni scorsi. Le autorità invitano alla prudenza durante questa transizione, poiché l'arrivo dei nubifragi può essere improvviso.

Impatto sulle Località Costiere

Le località della costa, tra cui i comuni di Pescara e San Giovanni Teatino, stanno subendo direttamente gli effetti di questo scenario climatico estremo. Nonostante l'assenza iniziale di piogge pesanti sulla fascia litoranea, la combinazione di caldo eccessivo e venti forti sta creando disagi significativi. I residenti e i visitatori sono stati avvisati di evitare aree esposte e di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali. La perturbazione, prevista per giovedì, porterà finalmente un po' di sollievo dal caldo, ma con l'aggiunta di rovesci e temporali che potrebbero rendere pericolose le uscite, specialmente nelle ore centrali della giornata.