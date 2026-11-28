Temperature in forte calo, gelate in pianura e maltempo al sud. Ecco le previsioni meteo per la fine di novembre e l'inizio di dicembre in Italia.

Il ciclo meteorologico italiano registrerà un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un calo significativo dei valori termici. Questo scenario è dovuto all'arrivo di correnti fredde originate dal settore orientale, che stanno attraversando la Penisola. Novembre concluderà la sua sequenza di giorni con un progressivo raffreddamento generale, mentre dicembre è destinato a presentarsi con una fase caratterizzata da gelate consistenti fino alle aree di pianura. Le previsioni indicano inoltre la possibilità di nebbie fittizie e di temperature minime che potrebbero scendere fino a -3 gradi Celsius.

Irruzione artica e instabilità atmosferica

Il quadro meteorologico guadagnerà ulteriore complessità e attenzione da parte degli esperti a partire da metà settimana. È prevista, infatti, una possibile irruzione di aria artica che colpirà direttamente la Penisola. Questo evento atmosferico porterà con sé condizioni di maggiore instabilità, alterando gli schemi di circolazione abituale. L'ingresso di masse d'aria polare suggerisce un'intensificazione delle ondate di freddo che hanno segnato le prime settimane del mese.

Also read Da Compass a Bbva, ecco perché tanti fuggono dalla Borsa di Londra

Alta pressione e dispersione termica notturna

L'espansione dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale sta attualmente favorendo l'insorgenza di ampie schiarite, in particolare sulle regioni settentrionali e centrali del paese. Tuttavia, l'assenza di copertura nuvolosa durante le ore diurne sta facilitando una rapida dispersione del calore durante la notte. Questo processo fisico accentua drasticamente il raffreddamento del suolo, creando le condizioni ideali per l'inversione termica. Secondo le analisi di Ilmeteo.it, le temperature minime nelle aree pianeggianti del Nord e nelle vallate interne del Centro Italia oscilleranno tra -2 e 2 gradi. Lungo le zone costiere, invece, i valori si manterranno più miti, attestandosi tra 5 e 10 gradi Celsius.

Advertisement

Nebbia in pianura e differenze regionali

La situazione climatica mostrerà marcate differenze tra le diverse macroregioni italiane. Sono possibili banchi di nebbia particolarmente fitti, soprattutto nella bassa Lombardia e nel basso Piemonte. In queste zone, le temperature massime potrebbero fermarsi tra 6 e 8 gradi, a fronte di un soleggiamento più marcato nelle zone settentrionali più esposte, dove si registreranno 9-12 gradi. Al contrario, al Sud la situazione è diversa: persisteranno nubi e piovaschi irregolari, concentrati soprattutto tra Salento, la Calabria ionica e la fascia messinese. Sullo Ionio soffieranno venti di Grecale con raffiche che potranno raggiungere i 50-60 km/h, generando onde alte fino a due metri, con un graduale attenuarsi del fenomeno dalla serata.

Previsioni invernali e ruolo di El Niño

Le analisi si concentrano ora sull'impatto che El Niño potrebbe avere sul clima invernale. L'esperto Giuliacci ha fornito dettagli sull'allerta meteo emanata in sei regioni, delineando le modalità di chiusura dell'autunno. Le previsioni per l'inverno sono attualmente oggetto di studio dettagliato per comprendere come il fenomeno di El Niño peserà sulle temperature e sulle precipitazioni. Questi indicatori saranno cruciali per anticipare la durata e l'intensità delle ondate di freddo che caratterizzeranno i prossimi mesi in tutta la nazione.