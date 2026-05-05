Maltempo in arrivo: l'Italia divisa in due tra piogge al Nord e caldo al Sud

Una perturbazione atlantica porterà piogge intense al Centro-Nord e un'ondata di caldo al Sud, creando un contrasto climatico estremo nel Paese.

L'inizio di maggio aveva promesso un preludio estivo, con giornate assolate e temperature miti che avevano infuso ottimismo. Tuttavia, questa piacevole parentesi è giunta al termine, lasciando spazio a un brusco cambiamento meteorologico che colpirà duramente le regioni centro-settentrionali del Paese.

Il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, ha confermato l'arrivo di una potente perturbazione atlantica, proveniente dalla Francia meridionale e dal Mediterraneo occidentale. Questa perturbazione è accompagnata da forti venti meridionali che trasportano ingenti quantità di aria calda e umida verso l'Italia, creando una situazione di forte instabilità. La dinamica atmosferica in atto darà vita a un vero e proprio 'dualismo' climatico, dividendo l'Italia in due aree nettamente distinte.

Al Centro-Nord, l'aria umida in risalita incontrerà la barriera orografica dell'Appennino tosco-ligure, provocando precipitazioni intense e prolungate per almeno due giorni. Le zone più a rischio sono la Liguria di Levante, l'Alta Toscana, la Lombardia settentrionale e il Friuli, dove si prevedono accumuli di pioggia superiori a 150 mm nelle prossime 48 ore. Questo quantitativo di pioggia è eccezionale, superando la media mensile di maggio in un lasso di tempo brevissimo.

La situazione richiede massima attenzione, con il potenziale rischio di allagamenti e disagi. Parallelamente, il Sud e il versante adriatico godranno di condizioni meteorologiche diametralmente opposte, con un aumento graduale delle temperature grazie all'aria calda proveniente dal Sud. L'apice di questa ondata di calore, definita una 'fiammata africana', si raggiungerà nel fine settimana, con temperature che potrebbero toccare i 34°C a Palermo in occasione della Festa della Mamma.

Le previsioni per il prossimo weekend confermano questo scenario contrastante: piogge persistenti al Centro-Nord, in particolare su Liguria, Nord-Est e Alta Toscana, con rischio di alluvioni, e sole e caldo al Sud. In sintesi, ci attende una settimana caratterizzata da forti contrasti: pioggia e giacche a vento al Centro-Nord, clima estivo al Sud.

Analizzando nel dettaglio l'evoluzione meteorologica, martedì 5 maggio si prevedono piogge diffuse al Nord, pioggia sui settori tirrenici del Centro, con particolare intensità in Toscana, e molte nubi con poche piogge al Sud. Mercoledì 6 maggio il Nord sarà caratterizzato da tempo instabile con piogge e temporali alternati a schiarite, mentre al Centro si registreranno rovesci sparsi e al Sud nuvolosità ma temperature miti.

Giovedì 7 maggio il Centro-Nord continuerà a essere instabile con rovesci e schiarite, mentre al Sud il tempo sarà tra nubi e spazi di sole, con un aumento delle temperature. La tendenza indica un leggero miglioramento per venerdì, ma domenica è probabile l'arrivo di una nuova perturbazione. La variabilità del quadro meteorologico richiede un monitoraggio costante e l'adozione di misure precauzionali nelle aree a rischio





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