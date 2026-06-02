Maltempo in arrivo: temporali e calo termico al Nord e al Centro, weekend con nuovo rialzo delle temperature

Una perturbazione atlantica porta maltempo sui primi giorni di giugno, con temporali soprattutto al Nordest e al Triveneto e un generale calo delle temperature. Il weekend potrebbe vedere un ritorno del bel tempo e del caldo.

Dopo il caldo anomalo e l'anticipo d'estate di fine maggio, su parte dell'Italia arriva una breve fase di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del Nordest e sull'area del Triveneto.

Nel complesso, i primi giorni di giugno saranno caratterizzati da una forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al Nord e su alcune aree del Centro. Sul resto dell'Italia, invece, il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive. Le perturbazioni arrivano per effetto di un vortice atlantico. L'anticiclone sub tropicale responsabile del caldo anomalo degli ultimi giorni di maggio inizierà a perdere intensità nelle prossime ore, portando aria più fresca.

Oggi, martedì 2 giugno, è previsto un calo termico al Nord e su alcune zone del Centro, che diventerà ancora più evidente nella giornata di mercoledì 3 giugno, quando i valori tenderanno a scendere maggiormente. Dopo giorni caratterizzati dalle ondate di calore, i valori torneranno sui livelli più vicini alle medie del periodo. La prima settimana di giugno sarà quindi caratterizzata da una forte instabilità.

Sono attesi temporali nelle regioni del Nord durante la giornata di oggi, con possibili raffiche di vento e grandinate. Previsti rovesci e temporali anche mercoledì 3 giugno, soprattutto su Nordest, parte della Pianura Padana e diverse regioni del Centro. Tra le zone più colpite si segnalano la Lombardia orientale, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna, con possibili fenomeni sparsi anche sul versante adriatico e alcune zone del Sud.

Dopo l'ondata di maltempo e instabilità di inizio settimana, i prossimi giorni - da giovedì/venerdì in poi - saranno nuovamente caratterizzati da condizioni di bel tempo. Il primo weekend di giugno potrebbe infatti essere accompagnato da un nuovo aumento delle temperature, con valori superiori alla media in molte regioni italiane. Martedì 2 giugno - Instabile o perturbato fin dal mattino al Nordovest con rovesci e temporali sparsi, talvolta intensi e accompagnati da grandinate, secondo gli esperti di 3bmeteo.com.

Tra pomeriggio e sera peggiora anche su Lombardia, Triveneto ed Emilia. Al Centro tempo variabile, con qualche isolato temporale pomeridiano sulle zone interne. A fine giornata o nella notte temporali in arrivo sull'alta Toscana.

Temperature in netto calo al Nord (fino a 22 gradi a Torino e Milano, ma 27 gradi a Bologna), in contenuto calo al Centro (tra i 27 gradi a Firenze, i 28 gradi a Roma e i 27 gradi a Pescara), stabili invece al Sud (attese sui 27 gradi a Napoli e sui 28 gradi a Bari). Venti ancora tesi meridionali, mari mossi.

Mercoledì 3 giugno - Al Nord è prevista una residua instabilità tra basso Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, con fenomeni in attenuazione entro il pomeriggio. Più soleggiato altrove. Al Centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, più diffusi e localmente intensi tra Appennino e Adriatico. Migliora entro sera.

Al Sud tempo instabile tra Campania, Molise e Puglia garganica. Più soleggiato altrove. Temperature in lieve aumento al Nordovest (valori massimi fino a 27 gradi a Milano, 28 gradi a Torino e 25 gradi a Genova), in calo al Centro (fino a 26 gradi a Firenze e 25 gradi a Roma), stabili al Sud (fino a 33 gradi a Palermo, 25 gradi a Napoli e 28 gradi a Bari). Venti tesi e mari mossi.

Giovedì 4 e venerdì 5 giugno - È prevista una nuova perturbazione in arrivo al Nord e su parte del Centro con rovesci e temporali, localmente intensi nella giornata di venerdì. Sud ancora dominato dall'alta pressione. Temperature in lieve calo al Nord e su parte del Centro, stabili o in lieve calo al Sud.

Per il weekend del 6 e 7 giugno è previsto un tempo in netto miglioramento, con una residua variabilità e qualche fenomeno di instabilità sporadico nella giornata di sabato. Domenica sole e temperature in aumento





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