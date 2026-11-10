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Maltempo in Italia: piogge intense e Scirocco tra l'11 e il 15 novembre

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Maltempo in Italia: piogge intense e Scirocco tra l'11 e il 15 novembre
Maltempo Italia · Protezione Civile · Bruna Charles
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Tra mercoledì 11 e domenica 15 novembre l'Italia affronterà piogge abbondanti al Centro-Nord e temperature miti al Sud, con mareggiate e neve sulle Alpi.

Una vasta circolazione depressionaria sull'Europa occidentale, alimentata dai minimi ciclonici denominati Bruna e Charles, porterà una prolungata fase instabile sull'Italia tra mercoledì 11 e domenica 15 novembre. Il flusso di correnti umide e miti dai quadranti meridionali manterrà precipitazioni frequenti e abbondanti sui versanti tirrenici e lungo l'arco alpino e prealpino.

Il richiamo sciroccale determinerà un marcato divario termico tra Nord e Sud. Le previsioni indicano che le cumulate areali potranno raggiungere localmente i 300 mm a ridosso dell'Appennino tosco-ligure entro la giornata di domenica 15 novembre, con picchi isolati fino a 350 mm sui crinali più esposti.

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Maltempo e divario termico tra Nord e Sud

Nel corso di mercoledì 11 novembre il primo sistema instabile porterà precipitazioni sparse al Centro-Nord, mentre il Sud resterà mite con punte di 25-26°C a Palermo e Siracusa.

Mercoledì 11 novembre sono previsti apporti tra 20 e 40 mm/24h sulla Liguria di Levante e tra 30 e 50 mm/24h sull'Alta Toscana, con piovaschi deboli lungo la fascia prealpina e adriatica emiliana.

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Giovedì 12 novembre l'avvicinamento del nucleo perturbato principale causerà un sensibile peggioramento a partire dal Nord-Ovest e dalla Toscana. Su Liguria e alta fascia toscana sono attese cumulate tra 50 e 80 mm/24h, con circa 70 mm stimati a La Spezia.

Il quadro si estenderà verso Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio con cumulate tra 25 e 45 mm/24h. Per la valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, la Protezione Civile invita a consultare i propri bollettini ufficiali.

Venerdì 13 novembre: il picco della perturbazione

Venerdì 13 novembre transiterà la parte più strutturata della perturbazione, con precipitazioni abbondanti su Friuli-Venezia Giulia tra 60 e 90 mm/24h.

I modelli numerici indicano stime di circa 80 mm a Gorizia e 60 mm a Udine. Nuova insistenza dei rovesci è prevista su Alta Toscana, con 50-80 mm/24h, circa 65 mm a Massa e 50 mm a Lucca, e sulla Liguria orientale.

Il vento di Libeccio e Scirocco raggiungerà la burrasca, con raffiche tra 60 e 80 km/h e picchi fino a 90 km/h sui crinali appenninici e in mare aperto. L'altezza d'onda significativa sarà compresa tra 3,0 e 4,5 metri, con picchi di 5 metri sui bacini di ponente.

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Il mare sarà agitato o localmente molto agitato al largo, stato 5-6 della Scala Douglas, con elevato rischio di mareggiate lungo le coste della Sardegna occidentale e dell'intera fascia tirrenica.

Quota neve e rientro verso le medie stagionali

La quota neve sull'arco alpino resterà oltre i 2000-2200 metri, con accumuli al suolo tra 15 e 30 cm oltre i 2200 metri giovedì e tra 25 e 45 cm oltre i 2200-2400 metri venerdì.

Sabato 14 novembre il fronte scivolerà verso sud-est, con residue precipitazioni su Emilia-Romagna (10-20 mm/24h), Campania (15-30 mm/24h) e Calabria tirrenica, mentre Nord-Ovest e Toscana vedranno una prima attenuazione dei fenomeni.

Domenica 15 novembre è prevista una temporanea stabilizzazione con schiarite, ma non è esclusa la possibilità di un nuovo impulso instabile lunedì lungo la fascia tirrenica. Le massime si riallineeranno progressivamente verso le medie stagionali: 12-15°C al Nord, 15-18°C al Centro e 18-22°C al Sud.

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