Maltempo Italia 12-13 Novembre: Piogge e Tempeste Bruna e Charles

Il maltempo colpisce l'Italia il 12 e 13 novembre con piogge abbondanti e venti di burrasca. La tempesta atlantica Charles causa allagamenti e frane, con accumuli fino a 300mm in Liguria e Toscana.

Un'intensa perturbazione atlantica sta attraversando l'Italia nei prossimi giorni, portando con sé piogge abbondanti, temporali violenti, venti di burrasca e mareggiate sulle coste. La fase più critica del maltempo è prevista tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando diverse zone del Centro-Nord potrebbero registrare quantitativi di pioggia elevati. Localmente, gli accumuli complessivi nell'arco della settimana potrebbero raggiungere i 250-300 millimetri, mettendo a rischio la stabilità idrogeologica del territorio.

Origine Atlantica della Tempesta

L'origine di questo peggioramento meteo è una vasta depressione atlantica che richiama verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo masse d'aria molto umide. Questo sistema depressionario include più nuclei di bassa pressione, tra cui le tempeste Bruna e Charles, denominate così dal servizio meteorologico portoghese. La tempesta Charles, alimentata anche da aria calda e umida di origine subtropicale, si sta dirigendo verso la penisola iberica, causando precipitazioni intense e fortissime raffiche di vento.

Also read Maltempo Italia 10-12 Novembre: Piogge, 90 km/h e rischio cicloni

Impatto sulla Penisola Iberica

In Spagna, l'agenzia meteorologica Aemet ha già segnalato il rischio di piogge persistenti e alluvioni locali, specialmente nelle regioni occidentali e meridionali, tra cui l'Estremadura. In alcune aree montuose spagnole, gli accumuli complessivi potrebbero superare i 300 millimetri. Per mercoledì 11 novembre sono previste raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari in diversi settori della penisola iberica. La perturbazione si sposterà successivamente verso nordest, continuando a convogliare aria umida e instabile verso l'Italia.

Previsioni per Liguria e Toscana

I primi effetti sul nostro Paese sono già visibili con cieli grigi e precipitazioni che interessano soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche. Tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre le piogge saranno più frequenti sulla Liguria di levante e sull'alta Toscana. Il peggioramento più importante arriverà giovedì 12 novembre, quando una nuova e intensa perturbazione investirà il Centro-Nord, accompagnata da venti meridionali sostenuti. Sono previste precipitazioni abbondanti sulla Liguria, sulla Toscana e su diversi settori della pianura padana.

Advertisement

Rischio Idrogeologico e Alluvioni

La fase più delicata del peggioramento si sviluppa tra giovedì e venerdì, quando le piogge insisteranno sulle stesse aree per molte ore. Secondo le elaborazioni meteorologiche, in alcuni settori della Liguria e della Toscana sono possibili accumuli superiori ai 100-150 millimetri in 24 ore. Considerando le precipitazioni dei giorni precedenti e successivi, sui rilievi più esposti il totale potrebbe arrivare localmente a 250-300 millimetri, con valori persino superiori negli scenari più sfavorevoli. Particolare attenzione sarà necessaria sulle Alpi Apuane, sui rilievi lucchesi e pistoiesi e nell'entroterra ligure.

Vento e Mareggiate sul Mediterraneo

Anche il Nordest, soprattutto Veneto e Friuli Venezia Giulia, potrebbe registrare accumuli molto elevati. Il rischio principale non sarà legato soltanto ai temporali più violenti, ma alla persistenza delle precipitazioni. Il passaggio delle perturbazioni provocherà un deciso rinforzo dello Scirocco e del Libeccio, con raffiche che sulle coste esposte e sui rilievi potranno raggiungere intensità di burrasca. Il Mediterraneo occidentale e i bacini tirrenici saranno interessati da mari agitati, localmente molto agitati, con possibili mareggiate lungo i litorali maggiormente esposti.