Previsioni dettagliate per la settimana dal 17 al 22 novembre in Italia. Piogge intense, mare mosso e nevicate abbondanti sulle Alpi con accumuli significativi.

L'Italia è immersa in un consistente flusso umido atlantico che caratterizzerà l'intero arco della settimana, garantendo un quadro meteorologico stabile nella sua dinamica ma intenso nelle precipitazioni. Il sistema, alimentato da correnti sud-occidentali di libeccio, porterà nuvolosità fitta e piogge diffuse, concentrate principalmente sul versante occidentale della penisola che si estende dalla Liguria fino alla Calabria. Questa configurazione atmosferica non solo garantisce la persistenza dell'instabilità, ma porta con sé la preoccupante caratteristica di riversare ulteriore acqua su territori e bacini idrografici che risultano già saturi dalle precedenti perturbazioni.

La situazione meteorologica dal 17 al 19 Novembre

Dal Martedì 17 Novembre il tempo presenterà un'instabilità marcata, con condizioni perturbate che colpiranno in modo particolare la Liguria di Levante, l'Alta Toscana, la Valle d'Aosta, e si estenderanno successivamente a Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio. Le precipitazioni saranno accompagnate da volumi di acqua rilevanti, con accumuli previsti tra i 15 e i 30 mm/24h nelle aree principali, mentre sui rilievi apuani e liguri si potranno raggiungere punte considerevoli di 35-45 mm/24h. Sul fronte alpino, la dinamica dello sbarramento orografico tra il Monte Bianco e La Thuile genererà neve abbondante a quote sopra i 1800-2000 metri, con spessori stimati tra i 25 e i 40 cm.

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La forza del libeccio sarà un elemento distintivo di questa fase, soffiando con raffiche di burrasca che raggiungeranno i 60-75 km/h lungo i crinali montuosi e le coste esposte al vento. Il mare risponderà a questa sollecitazione con uno stato di agitazione notevole: le onde si alzeranno fino a 1,5-2,5 metri, mentre il Mar Ligure e il Mare di Sardegna potrebbero registrare un'ulteriore intensificazione, portando l'altezza d'onda a 2,5-3 metri, corrispondente allo stato 5 della Scala Douglas. Le temperature, pur sotto il profilo termico, resteranno sopra le medie stagionali, con minimi che oscilleranno tra i 6-10°C al Nord e i 15-18°C al Sud, mentre le massime non supereranno generalmente i 24°C al Sud e sulle isole maggiori.

Il Mercoledì 18 Novembre il quadro peggiorerà ulteriormente nel Centro-Sud, con condizioni perturbate che interesseranno Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. I volumi di pioggia saliranno a 25-45 mm/24h, con picchi eccezionali di 50-60 mm/24h registrati sull'Alta Toscana. Contemporaneamente, la Valle d'Aosta vedrà accumulare altri 40-60 cm di neve oltre i 1800-2000 metri, consolidando il manto bianco in alta quota. Il vento di libeccio rinforzerà ulteriormente, con raffiche che potranno superare gli 85 km/h, rendendo il Mar Ligure, il Mare di Corsica e il Mar Tirreno estremamente agitati con onde alte fino a 4 metri e mareggiate localized tra la Liguria di Levante e la Toscana.

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Il Giovedì 19 Novembre sarà il giorno di massima intensità per le precipitazioni su gran parte del territorio nazionale. Una perturbazione più robusta colpirà la Liguria di Levante, il Friuli-Venezia Giulia e, soprattutto, le regioni centrali tirreniche, la Campania e la Calabria tirrenica. In queste aree cadranno piogge persistenti di 30-55 mm/24h, con punte locali di 60-70 mm/24h sui versanti più esposti. La neve in Valle d'Aosta porterà l'accumulo complessivo tra il Monte Bianco e La Thuile a cifre che variano tra 100 e 150 cm. Le temperature presenteranno variazioni minime, ma la Sicilia subirà un leggero calo, mantenendosi comunque su valori di 21-23°C a Sardegna e 25-26°C nelle aree orientali della Sicilia.

Evoluzione del tempo per venerdì e il weekend

Venerdì 20 Novembre si segnala una parziale attenuazione della fase più critica, con una riduzione degli accumuli pluviometrici a 10-20 mm/24h su Valle d'Aosta, Campania e Calabria tirrenica. Le precipitazioni si limiteranno a rovesci residui, mentre su gran parte del territorio prevarranno ampie schiarite. I venti occidentali soffieranno con intensità moderata, fino a 45-60 km/h, mantenendo il mare molto mosso a ponente ma riducendo il rischio di mareggiate estreme. La neve sulle Alpi occidentali continuerà a cadere oltre i 1600-1800 metri, offrendo nuove opportunità per l'innevamento in quota ma senza i volumi record dei giorni precedenti.

Secondo gli scenari probabilistici elaborati per il fine settimana, Sabato 21 Novembre si prospetta un miglioramento significativo con un tempo prevalentemente soleggiato. L'instabilità si limiterà a isolati piovaschi di 5-10 mm/24h tra Liguria di Levante e Calabria tirrenica, mentre i venti occidentali si stabilizzeranno tra i 35-45 km/h. Il mare, in scaduta, presenterà onde alte tra 1,5 e 2 metri, indicando un rilassamento delle condizioni marine che consentirà una migliore fruibilità delle coste. Questa pausa di stabilità, tuttavia, non è destinata a durare a lungo.

Domenica 22 Novembre il flusso atlantico tornerà a dominare la scena, riportando un tempo instabile e a tratti perturbato su Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Le piogge torneranno ad avere intensità moderata, tra i 15 e i 30 mm/24h, accompagnate da neviche oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi e oltre i 1800-2000 metri sugli Appennini settentrionali. Il libeccio si riforzerà fino a 45-60 km/h, rendendo i mari molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri. Il quadro termico non subirà variazioni radicali rispetto ai giorni precedenti, con minime intorno ai 5-6°C nelle pianure del Nord, massime di 11-14°C al Nord, 15-18°C al Centro e valori che oscillano tra i 18 e i 22°C al Sud, confermando una primavera inoltrata anticipata anche per i minimi notturni.