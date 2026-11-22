Allerta meteo su Italia centro-settentrionale il 22 novembre con piogge e venti forti. Protezione civile dirama avviso arancione in Toscana e gialle in altre regioni.

La giornata di domenica 22 novembre è stata caratterizzata dall'arrivo di condizioni atmosferiche particolarmente instabili e piovose che hanno colpito gran parte del territorio nazionale italiano. Un sistema perturbativo proveniente dall'oceano Atlantico si è mosso con decisione da ovest verso est, portando con sé precipitazioni diffuse e rovesci intensi, con un'impronta specifica sulle regioni del centro e del nord del Paese.

Situazione Meteo e Allerte Protezione Civile

La Protezione Civile ha emanato specifici comunicati di allerta meteo per gestire il rischio idrogeologico che le condizioni climatiche stanno provocando. L'avviso di colore arancione, che indica la massima cautela, è stato diramato esclusivamente per la regione Toscana, evidenziando una criticità elevata in quella specifica area geografica.

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Oltre alla regione centrale, sono state attive allerte di colore giallo per settori di altre sette regioni italiane. Queste aree includono il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, la Liguria, l'Umbria, il Lazio e il Molise, oltre alla già citata Toscana. La differenza cromaticia tra le allerte riflette la diversa intensità attesa delle precipitazioni e dei venti in ciascuna zona.

Focus Critico sul Nord-Ovest della Toscana

La situazione meteorologica e idrogeologica si presenta come la più delicata e potenzialmente pericolosa nel nord-ovest della regione Toscana. L'allerta arancione per il rischio idrogeologico si applica con rigore a territori specifici e ben delimitati all'interno della provincia grossetana e pisana.

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I comuni e le zone soggette a questo livello di allerta includono la Lunigiana, la Versilia, la Garfagnana, la Valle del Serchio e la Val di Lima. In queste aree, la saturazione del suolo e l'accumulo di acqua piovana rappresentano minacce concrete per l'infrastruttura civile e le abitazioni.

Le criticità principali attese sono direttamente legate alla natura delle precipitazioni. I tecnici meteorologici segnalano la possibilità di un innalzamento significativo dei livelli dei corsi d'acqua minori, che potrebbero superare le soglie di piena nei punti più stretti. Inoltre, sono previsti fenomeni di allagamento localizzato nelle zone urbanizzate poco drenate e possibili eventi franosi nelle pendici delle colline e delle montagne più esposte.

Evoluzione Climatica e Proiezioni Future

Le condizioni di instabilità atmosferica non si limiteranno alla singola giornata del 22 novembre, ma sono destinate a protrarsi nei giorni successivi con un fronte freddo atteso per l'inizio della settimana. Questo nuovo fronte porterà con sé un ulteriore peggioramento delle condizioni, accompagnato da piogge consistenti e la possibilità di nevicate anche a quote piuttosto basse, ampliando il raggio di azione del maltempo.

La novità più significativa e preoccupante per il medio termine riguarda la metà della settimana corrente. Le elaborazioni dei modelli meteorologici indicano una configurazione sinottica peculiare che potrebbe favorire il ritorno di nuove precipitazioni su vaste aree.

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A questo nuovo evento piovoso si accompagnerà un crollo termico ulteriore, con temperature che scenderanno ulteriormente rispetto ai valori attuali. Questo abbassamento graduale ma deciso del termometro modificherà il paesaggio invernale in molte regioni, trasformando le piogge iniziali in neve nelle pianure e nelle zone interne, rendendo necessario un monitoraggio costante delle strade e della viabilità nei prossimi giorni.