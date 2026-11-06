Maltempo Italia 8 Novembre: Piogge e Neve sui rilievi

Precipitazioni diffuse e neve sulle Alpi il 8 novembre. Dalla domenica 8 torna l'alta pressione con stabilità atmosferica e rischiosi banchi di nebbia notturna.

Un fronte perturbato di origine atlantica sta attraversando rapidamente l'Italia, causando precipitazioni estese e un generale aumento della ventilazione sulle zone costiere. I dati confermano che questo impulso instabile determinerà, nel corso della mattinata odierna, piogge deboli o moderate con accumuli stimati tra 10 e 25 millimetri su base giornaliera. I fenomeni, che si esauriranno rapidamente entro le ore mattutine, colpiranno dapprima le Alpi e le Prealpi lombarde per poi estendersi alle regioni del Nord-Est.

Piogge, Neve e Temperature sul Territorio

La ventilazione si disporrà dai quadranti settentrionali con raffiche che potrebbero raggiungere i 40-50 chilometri all'ora, generando un mare mosso o molto mosso con onde alte tra 1,5 e 2 metri al largo. Le temperature massime si manterranno su valori compresi tra 11 e 14 gradi al Nord, 13 e 18 gradi al Centro, e punte di 19-21 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori. Sul fronte nivometrico, le nevicate sulle Dolomiti interesseranno quote comprese tra 1300 e 1400 metri, con accumuli al suolo stimati intorno a 10-15 centimetri.

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Posizioni Stakeholder e Valutazioni Critiche

In merito alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse agli apporti pluviometrici, le autorità competenti rimandano alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile. Questa istituzione monitora costantemente il rischio idrogeologico per garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree più esposte. Le previsioni indicano che sull'Appennino settentrionale le precipitazioni a carattere nevoso si spingeranno intorno ai 1600-1800 metri, mentre si attendono quote superiori sull'Appennino centro-meridionale con accumuli contenuti inferiori a 3-5 centimetri sui crinali più elevati.

Impatto Reale e Prossimi Passi Climatici

A partire dalla giornata di domenica 8 novembre, si assisterà a una decisa espansione di un campo di alta pressione che garantirà ampi spazi di sereno. Questa dinamica atmosferica favorirà il ripristino della stabilità su gran parte del territorio nazionale, con l'eccezione di isolati e residui fenomeni. Tali residui saranno relegati al Salento, alla Calabria ionica e alla Sicilia sud-orientale, con accumuli pluviometrici limitati a 5-10 millimetri su base giornaliera.

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La presenza del promontorio anticiclonico favorirà, durante le ore notturne e al primo mattino, la formazione di banchi di nebbia sulle basse pianure del Nord e nelle valli interne del Centro. I valori termici massimi attesi saranno tra 12 e 14 gradi al Nord, 14 e 18 gradi al Centro, e tra 18 e 20 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori. Al Nord, le condizioni saranno stabili e soleggiate, mentre al Centro i cieli si annunciano sereni con massime sui 14-18 gradi.

Al Sud e sulle Isole si prevedono ampie schiarite e assenza di precipitazioni dopo i residui fenomeni mattutini, con valori termici che potrebbero oscillare tra 18 e 22 gradi. È previsto un graduale cedimento dell'alta pressione a partire da martedì 10 novembre, segnato dall'avvicinamento di una nuova perturbazione che riporterà le prime piogge sulle regioni del Centro-Nord, interrompendo temporaneamente la fase di stabilità atmosferica attuale.