Maltempo Italia Centro-Nord: Emergenza Toscana e Liguria con Allerta Arancione

Allerta arancione in Liguria di Levante e Toscana. Piogge intense e allagamenti a Massa Carrara e Lucca con oltre 100 sfollati e corsi d'acqua in piena.

Il maltempo ha colpito con forza il centro-nord dell'Italia, generando danni significativi e situazioni di emergenza critiche nelle regioni colpite. L'attenzione delle autorità è attualmente concentrata sulla Toscana, dove l'evento meteorologico interessa quattro province in modo specifico. Le aree più compromesse sono Massa Carrara e Lucca, a cui si aggiungono alcuni comuni delle province di Pistoia e Prato.

Intense Precipitazioni e Inondazioni nei Corsi d'Acqua

Gli eventi estremi hanno iniziato a manifestarsi nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre, colpendo in particolare il litorale tirrenico compreso tra La Spezia e la zona di Massa-Carrara. Nel volgere di circa 24 ore, le stazioni meteorologiche hanno registrato oltre 35 centimetri di pioggia, un accumulo eccezionale che ha sovraccaricato il territorio. Questa pioggia torrenziale ha portato diversi corsi d'acqua in piena, tra cui spiccano il fiume Serchio e il fiume Frigido, rendendo necessaria la chiusura di infrastrutture e l'evacuazione di abitazioni vulnerabili.

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Emergenza a Massa Carrara e Evacuazioni in Liguria

Le conseguenze immediate del disastro meteorologico hanno richiesto interventi rapidi da parte delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza. Ieri, un centinaio di persone sono state sfollate dalle frazioni di Casette e Forno,situate nel comune di Massa, a causa di frane che hanno isolato le abitazioni. Nello Spezzino, la situazione ha richiesto l'evacuazione di quattro famiglie. La prefettura ha emesso raccomandazioni stringenti ai cittadini, invitandoli a non sostare vicino agli argini dei fiumi e a evitare di circolare sui ponti per prevenire tragedie ulteriori.

Dichiarazioni della Sindaca Serena Arrighi e Risposta Istituzionale

La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha fornito aggiornamenti dettagliati sui social network, evidenziando la preoccupante situazione del torrente Parmignola. Attraverso un video diffuso su Facebook, ha ordinato ai residenti di raggiungere i piani alti delle proprie abitazioni e ha indicato l'area di Carrarafiere, con ingresso su via Maestri del marmo, come centro di assistenza aperto a tutti coloro che non possono tornare a casa. Ha invitato la popolazione a evitare ogni spostamento non necessario, sottolineando che la perturbazione continua a insistere sul territorio, sebbene con intensità variabile.

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Operazioni di Soccorso e Supporto alla Popolazione

La Protezione Civile regionale, insieme ai volontari, alla polizia locale e ai vigili del fuoco, è stata mobilitata su tutto il territorio per gestire le numerose segnalazioni di allagamenti e disagi infrastrutturali. Il livello dei torrenti e dei canali è monitorato costantemente per prevenire nuovi cedimenti. Durante il momento di massima criticità, i vigili del fuoco hanno effettuato un intervento eroico salvando un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso nella zona di Carrara. La persona è stata successivamente trasportata al ospedale di Massa per le cure del caso.

Prospettive Future e Ulteriori Precipitazioni Attese

Il comune di Massa ha allestito il palazzetto dello sport locale per fornire prima assistenza e riparo alla popolazione sfollata. L'allerta meteorologica rimane alta anche per le regioni limitrofe: è vigente l'allerta arancione per la Liguria di Levante. Per i prossimi due giorni, l'Appennino tosco-emiliano dovrebbe essere colpito da ulteriori pesanti precipitazioni, mantenendo lo stato di attenzione al massimo livello per garantire la sicurezza dei cittadini nelle zone a rischio idrogeologico.