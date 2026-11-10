Maltempo nel Lazio: piogge e temporali su Roma da giovedì secondo 3bmeteo

Perturbazioni atlantiche porteranno piogge e temporali su Roma e sul Lazio a partire da giovedì, con zero termico tra 2850 e 3350 metri secondo le previsioni di 3bmeteo.

Le previsioni meteo di 3bmeteo indicano che le perturbazioni atlantiche porteranno piogge copiose su Roma e sul Lazio a partire da giovedì. Il fenomeno è già passato con violenza su Spagna e Portogallo e nei prossimi giorni raggiungerà anche l'Italia, seppure con un'intensità molto inferiore.

Le infiltrazioni umide entreranno nella Regione determinando un aumento generalizzato delle nubi, con cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi. Il quadro complessivo non prevede fenomeni di particolare rilievo nelle prime fasi della perturbazione.

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Previsioni meteo Roma: cosa attendersi giovedì

Sulla Capitale la giornata di giovedì sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con parziali aperture soltanto nella seconda parte della giornata. La pressione atmosferica cederà rapidamente, favorendo un peggioramento nel corso del pomeriggio.

Nel pomeriggio di giovedì nubi in progressivo aumento sulla Capitale e sui litorali meridionali porteranno piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni più intense sono attese sui litorali meridionali e sulla Capitale, mentre in serata il cielo tenderà a schiarire.

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Il peggioramento sarà accompagnato da acquazzoni o temporali che, secondo le previsioni, si esauriranno entro la fine della giornata. Le condizioni più instabili si concentreranno quindi nelle ore centrali e pomeridiane.

Venti, zero termico e mare: i dettagli della perturbazione

Lo zero termico si manterrà nell'intorno di 3350 metri durante la fase iniziale della perturbazione, per poi scendere nell'intorno di 3300 metri nella fase di peggioramento. Questi valori indicano un'aria relativamente mite in quota per tutta la durata del fenomeno.

I venti saranno deboli dai quadranti meridionali nelle prime fasi, per poi diventare moderati dai quadranti sud-orientali durante il peggioramento. Il mare sarà inizialmente mosso e tenderà a passare da mosso a molto mosso nel corso della giornata di giovedì.

Sulle pianure settentrionali e sulle subappenniniche il cielo sarà coperto con deboli piogge, in temporanea intensificazione nel pomeriggio. Sulle pianure meridionali le nubi aumenteranno con deboli piogge dal pomeriggio, fino a diventare rovesci anche a carattere temporalesco in serata.

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Impatto sui cittadini e prossimi passaggi perturbati

La perturbazione comporterà per i cittadini della Capitale e del Lazio una giornata di giovedì con piogge e possibili temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane. Chi dovrà muoversi sui litorali o nelle aree appenniniche dovrà considerare la visibilità ridotta e le condizioni del mare.

Nel corso della giornata successiva il quadro prevede un temporaneo assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio, seguito da una nuova fase di piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, anche temporaleschi, saranno attesi già al mattino.

Le previsioni meteo di 3bmeteo indicano dunque una fase perturbata che si articolerà in più momenti nell'arco della settimana, con venti moderati dai quadranti sud-occidentali e zero termico nell'intorno di 2850 metri. Il mare molto mosso richiederà prudenza a chi frequenta le coste laziali.