Maltempo Nord Italia: allagamenti in Liguria e allerta arancione in 5 regioni

Allagamenti e una frana tra Sarzana, Lerici e Campiglia mentre il maltempo colpisce il Nord, con nubifragi attesi giovedì 12 novembre 2026.

Il maltempo che sta investendo il Nord Italia ha già mostrato i suoi pesanti effetti a partire da mercoledì 11 novembre 2026. Le piogge hanno provocato allagamenti che hanno paralizzato il traffico in diverse arterie cittadine, da viale Amendola fino all'ospedale Sant'Andrea, con acqua penetrata anche in cortili e piani terra degli edifici.

Disagi e allagamenti hanno interessato anche Sarzana, Lerici, San Terenzo, Campiglia e la Val Graveglia. A Campiglia si è registrata una frana, mentre nella Val Graveglia le strade sono risultate impraticabili e l'interdizione di un guado ha reso ulteriormente complicati gli spostamenti.

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Allagamenti e frane tra Sarzana, Lerici e Val Graveglia

Nella giornata di mercoledì 11 novembre 2026 le criticità più evidenti si sono concentrate tra Sarzana, Lerici, San Terenzo, Campiglia e la Val Graveglia. Il quadro descritto dalle cronache è quello di strade chiuse al traffico, cortili allagati e piani terra invasi dall'acqua.

L'episodio di Campiglia, dove si è registrata una frana, rappresenta uno dei segnali più chiari della fragilità del territorio di fronte a piogge intense e ravvicinate. Il primo assaggio di instabilità, secondo quanto riportato, è stato soltanto l'inizio di una fase più complessa.

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Nella Val Graveglia l'interdizione di un guado ha isolato di fatto alcuni percorsi, costringendo chi si muove in auto a cercare vie alternative. Per le amministrazioni locali e per i gestori della viabilità, la priorità resta mettere in sicurezza gli accessi e segnalare tempestivamente i tratti non percorribili.

Ciclone Charles e nubifragi previsti dal 12 novembre

Il ciclone secondario che il sistema perturbato invierà sul Mediterraneo nord-occidentale è atteso per giovedì 12 novembre 2026 e viene descritto come molto più intenso della fase iniziale di instabilità. Secondo l'esperto interpellato, si tratta di un evento che richiede attenzione.

Il meteorologo Giuliacci ha definito le piogge previste super abbondanti, tali da poter dare luogo a nubifragi su Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si tratta di quattro regioni del Nord che potrebbero trovarsi contemporaneamente esposte a precipitazioni di forte intensità.

Il meteorologo Tedici attribuisce la responsabilità del peggioramento al ciclone Charles, indicando un rischio di piogge torrenziali per una durata di 36 ore. Nello stesso intervento Tedici ha spiegato che l'anomala Estate di San Martino è finita, chiudendo una fase di tempo mite che aveva accompagnato le prime settimane di novembre.

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Anomalia termica e allerta arancione in cinque regioni

Accanto alle piogge, le previsioni indicano un'eccezionale anomalia termica. Giuliacci ha spiegato che le minime al Centro-Sud saranno comprese tra i 15 e i 20 gradi, valori che il meteorologo ha definito enormi per questo periodo dell'anno.

Venerdì 13 novembre 2026 è prevista un'allerta arancione in 5 regioni. Il livello arancione, nel sistema di allertamento della Protezione Civile, indica un rischio elevato che richiede particolare prudenza nella gestione degli spostamenti e nella tutela delle aree più esposte a frane e allagamenti.

Per i cittadini delle zone interessate, le indicazioni pratiche riguardano la scelta di evitare sottopassi e tratti stradali vicini ai corsi d'acqua durante i picchi di pioggia, oltre a seguire gli aggiornamenti ufficiali dei bollettini meteo regionali nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2026.