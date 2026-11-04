Maltrattamenti in famiglia: la Procura di Milano chiede il processo per l'ex moglie del manager

La Procura di Milano richiede il rinvio a giudizio per un'ex moglie accusata di aver seviziato il marito, ridottolo a 53 chili e derubato di 200mila euro. La vicenda emerge dopo la fuga nel porto di Saint-Tropez.

La Procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio per l' ex moglie di un manager della finanza di 51 anni, accusata di gravi maltrattamenti, lesioni personali aggravate dalle sevizie e dalla crudeltà, nonché di circonvenzione d'incapace. L'accusa pende su una donna che avrebbe sistematicamente abusato del coniuge, riducendolo a uno stato di deperimento fisico estremo e sottraendogli ingenti somme di denaro.

I dettagli delle violenze e le prove video

Le accuse si basano su testimonianze agghiaccianti e su una mole schiacciante di prove digitali raccolte all'interno dell'imbarcazione di proprietà della coppia. Gli atti del procedimento includono 30mila video registrati dalle telecamere di sorveglianza dello yacht, nei quali è documentata la cronaca quotidiana delle violenze subite dall'uomo. I filmati mostrano scene di umiliazione e tortura fisica che hanno portato il manager a pesare appena 53 chili, trasformandolo in quello che lui stesso definisce un fantasma.

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La fuga dal porto di Saint-Tropez

Il dramma è giunto alla luce pubblica il 9 ottobre del 2024, quando il manager è riuscito a fuggire durante una sosta nel golfo di Saint-Tropez. L'uomo è stato visto correre e nascondersi tra i vicoli del porto prima di rifugiarsi in un albergo, dove è svenuto a causa delle condizioni fisiche critiche. È stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato un grave deperimento organico e riscontrato bruciature da sigaretta su testa, braccia e altre parti del corpo, oltre a condizioni igieniche precarie.

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Le dinamiche economiche e le controaccuse

Oltre alle torture fisiche, la Procura ha accertato che l'ex moglie si sarebbe appropriata indebitamente di 200mila euro, trasferendoli sul proprio conto corrente personale. Durante il processo, la difesa della donna ha tentato di ribaltare la narrazione presentando una controdenuncia, ma il gip di Milano ha archiviato tale iniziativa lo scorso giugno. Il giudice ha definito la controdenuncia una palese e tardiva manovra orchestrata per orientare le indagini a carico della donna solo dopo la fuga del marito.

La strategia difensiva e le richieste risarcitorie

La parte civile, rappresentata dai legali del manager, ha chiesto un risarcimento danni superiore a un milione di euro per le sofferenze patite. La difesa dell'ex moglie ha cercato di giustificare le azioni sostenendo che il marito avesse problemi con le prostitute e siti pornografici, arrivando persino ad accusarlo falsamente di averle infettato con l'epatite B. Questa affermazione medica è stata smontata come completamente falsa, rivelando invece uno strumento manipolatorio usato per costringere l'uomo a una presunta disintossicazione forzata.