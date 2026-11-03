Maltrattamenti su bambina undicenne: madre e compagno sotto accusa per abusi domestici

Madre e compagno di una ragazza di 11 anni accusati di maltrattamenti gravi, inclusi insulti e violenza fisica. Le richieste di pena dal tribunale.

Un caso grave di violenza domestica ha coinvolto una famiglia italiana, portando all'attenzione delle autorità giudiziarie una serie di abusi compiuti ai danni di una bambina di undici anni. La minore, oggi quindicenne, è stata sottoposta a un trattamento crudele da parte della propria madre e del compagno di lei, con conseguenze fisiche e psicologiche durature. Le accuse includono insulti degradanti, umiliazioni pubbliche e atti di violenza fisica che hanno segnato profondamente lo sviluppo dell'adolescente.

I dettagli degli abusi e le umiliazioni subite

La vicenda emerge da un'inchiesta condotta dalle autorità competenti, che ha portato alla luce una dinamica familiare tossica e pericolosa. La madre della vittima, una donna di quarantatré anni, è accusata di aver insultato ripetutamente la figlia, definendola in modo dispregiativo e costringendola a indossare una panciera per tutto il giorno come forma di punizione grottesca legata al suo peso corporeo. Il compagno della donna ha partecipato attivamente a questi maltrattamenti, creando un ambiente di paura costante per la bambina.

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Oltre alle umiliazioni verbali, sono stati documentati episodi di violenza fisica diretta. In uno specifico incidente, la madre avrebbe lanciato un bicchiere d'acqua in faccia alla figlia, aggravando il clima di ostilità domestica. La relazione agli atti dell'inchiesta, riportata dal quotidiano Repubblica, sottolinea come la bambina sia stata ingiustamente accusata di essere la causa dell'aborto subito dalla madre in passato, un carico emotivo inaccettabile per una minorenne. Questi eventi si sono verificati anche durante lunghi periodi in cui la madre era assente nelle Marche insieme al fidanzato, lasciando la bambina sotto la custodia della nonna materna, dove continuava a subire isolamento e trascuratezza.

Le richieste di pena e il ruolo della magistratura

Il percorso giudiziario ha portato a precise richieste di condanna emesse dalla Procura. Per la madre, che rischia due anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti e minacce, il pubblico ministero ha richiesto una pena significativa che rifletta la gravità dei comportamenti adottai nei confronti della figlia. La PM Antonella Barbera ha evidenziato come la delicatezza dell'età della vittima, compresa tra l'infanzia e l'adolescenza, renda il reato particolarmente efferato, poiché proprio in questa fase ogni giovane ha bisogno di supporto e comprensione invece che di abuso.

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Per il compagno della donna, le accuse sono ancora più pesanti e includono lesioni personali. Egli è accusato di aver procurato alla bambina un livido al braccio, un segno tangibile della violenza fisica subita. Per questo motivo, le autorità hanno chiesto una pena di tre anni e cinque mesi per lui. La distinzione nelle pene richieste evidenzia la diversa intensità degli attacchi fisici e psicologici attribuiti ai due imputati, ma conferma la collettiva responsabilità nel creare un ambiente di maltrattamento sistematico.

L'escalation violenta e l'intervento esterno

La situazione familiare è arrivata a un punto di non ritorno l'1 aprile 2022, quando si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto direttamente il padre biologico della bambina. Durante un incontro per strada, il compagno della madre ha aggredito il padre, provocandogli contusioni multiple e la caduta di un dente. Questo evento ha segnato una svolta decisiva nell'indagine, dimostrando come la violenza non fosse confinata solo alla sfera privata verso la figlia, ma si estendesse ad altri membri della famiglia allargata, creando un quadro di insicurezza totale.

Prima di questo episodio critico, alcuni insegnanti a scuola erano già intervenuti notando il malessere della ragazzina. L'adolescente aveva iniziato a prendere peso durante un periodo difficile della vita familiare, attirando l'attenzione del personale scolastico che ha segnalato le condizioni di disagio. L'intervento educativo e successivamente legale ha permesso di ricostruire la cronologia degli abusi, collegando i cambiamenti comportamentali della bambina alle dinamiche domestiche descritte nell'inchiesta. La testimonianza degli educatori è risultata fondamentale per comprendere l'impatto psicologico degli abusi sulla crescita della minore.