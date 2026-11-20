Il sindaco Zohran Mamdani annuncia la chiusura del carcere di Rikers Island entro il 2032, sostituendolo con quattro strutture distrettuali e potenziando i servizi sanitari.

Il sindaco di New York City Zohran Mamdani ha annunciato ufficialmente il suo piano strategico per la chiusura definitiva del complesso carcerario di Rikers Island entro il 2032. Questa decisione segna una nuova fase nella gestione del sistema penitenziario cittadino, che era stato precedentemente destinato alla chiusura entro il 2027. La scadenza attuale riflette i ritardi accumulati dal mandato del suo predecessore, ma Mamdani ha sottolineato che la nuova timeline è essenziale per garantire un successo duraturo.

Strategia Chiusura e Nuove Strutture

Il piano del sindaco prevede la sostituzione della struttura monolitica di Rikers Island con quattro nuove carceri distribuite territorialmente nei distretti cittadini. Questa decentralizzazione mira a risolvere i problemi di accessibilità e di sicurezza che hanno caratterizzato l'esperienza carceraria negli ultimi decenni. Mamdani ha dichiarato che la nuova architettura della giustizia penale dovrà priorizzare il reinserimento e il supporto legale, elementi fondamentali per ridurre la recidiva e migliorare la sicurezza pubblica a lungo termine.

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La prima delle nuove carceri distrettuali è prevista per l'apertura nel centro di Brooklyn entro il 2029. Questo sito iniziale servirà come modello per le tre strutture successive, che entreranno in funzione negli anni seguenti. Ogni nuova facility sarà costruita strategicamente vicino ai trasporti pubblici, ai tribunali e alle comunità residenziali, facilitando così i contatti dei detenuti con le loro famiglie e i loro avvocati, un fattore cruciale per un processo equo e tempestivo.

Contesto Giuridico e Criticità Storiche

La decisione di Mamdani non può essere separata dal contesto di grave crisi che ha coinvolto Rikers Island negli ultimi anni. La struttura è stata a lungo criticata per condizioni di violenza estrema che mettevano a rischio la vita del personale e dei detenuti. Lo scorso anno, un giudice federale ha rimosso il controllo della prigione dalle autorità municipali, affidandolo a un "responsabile della riorganizzazione" indipendente. Questa misura drastica è stata presa a seguito dell'incapacità della città di risolvere fattori strutturali che hanno portato a decine di decessi in custodia negli ultimi dieci anni.

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Oltre ai decessi, la struttura ha registrato migliaia di episodi di uso della forza ogni anno, un tasso insostenibile per qualsiasi standard di diritti umani e sicurezza. Mamdani ha confermato che il suo piano di chiusura è stato elaborato e verrà implementato in stretta consultazione con questo responsabile esterno. L'obiettivo è evitare il ripetersi di errori passati e garantire che la transizione verso un sistema di giustizia più umano e efficiente sia gestita con la massima trasparenza e responsabilità professionale.

Tagli alla Popolazione Carceraria e Investimenti

Un pilastro fondamentale del piano di Mamdani è la drastica riduzione della popolazione detenuta. Attualmente, Rikers Island ospita circa 6.600 detenuti. Il sindaco ha stabilito obiettivi chiari per il 2029, quando la popolazione scenderà a 5.500 persone, e per il 2032, quando il numero totale sarà ridotto a 4.100 individui. Questa diminuzione non sarà ottenuta chiudendo semplicemente i cancelli, ma attraverso una trasformazione sistemica dell'approccio alla giustizia penale a New York City.

Per raggiungere questi target, l'amministrazione di Mamdani introdurrà nuove alternative alla detenzione, migliorando le opportunità di lavoro e alloggio per i cittadini newyorkesi a basso reddito. L'obiettivo è abbassare i tassi di arresto e detenzione agendo sulle cause profonde della criminalità. Inoltre, il piano prevede un rafforzamento dei servizi di salute mentale, con l'installazione di 236 nuove beds terapeutiche negli ospedali per i detenuti con gravi problemi psichiatrici, oltre alle 106 beds già aperte dall'amministrazione precedente.

Impatto Sociale e Prossimi Passi

Il sindaco ha inoltre annunciato un investimento di 146 milioni di dollari nel prossimo anno fiscale per il trattamento e l'educazione dei detenuti. Questi fondi saranno cruciali per supportare i programmi di reinserimento e per garantire che i nuovi carceri distrettuali non siano semplicemente specchi di Rikers, ma ambienti dedicati alla riabilitazione. Mamdani ha sottolineato che la gestione delle code processuali nei tribunali cittadini sarà accelerata, riducendo il tempo di detenzione preventiva per i non condannati.

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Questa riforma rappresenta una sfida complessa che richiede la collaborazione di molteplici enti pubblici e privati. La scadenza del 2032 non è solo una data amministrativa, ma un impegno politico per restituire dignità al sistema di giustizia newyorkese. L'attuazione di queste misure determinerà il futuro della sicurezza pubblica a New York City per i prossimi decenni, segnando un netto distacco dalle pratiche carcerarie del passato.